नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणीत चुरस; नितेश कराळे मास्तरांनी प्रस्थापितांचे गणित बिघडवले!
राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी झालेले नितेश कराळे यांनी दुसऱ्या क्रमांकावर आघाडी घेतल्यानं नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत धक्कादायक निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
Published : October 28, 2026 at 10:54 AM IST
नागपूर- नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा निकाल लांबल्यानं राजकीय वर्तुळात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मतमोजणी जसजशी पुढे सरकत आहे, तस-तसे विजयाचे गणित अधिकच गुंतागुंतीचे होताना दिसत आहे. मतमोजणीदरम्यान 15 हजारांपेक्षा अधिक मते अवैध ठरल्यानं निकालाच्या समीकरणावर त्याचा नेमका किती परिणाम होणार? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
भाजपाचे सुधाकर कोहळे आणि काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांच्यातील लढतीकडे संपूर्ण सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. नितेश कराळे मास्तरांच्या उमेदवारीनं प्रस्थापित राजकीय नेत्यांची गणितं बिघडवल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी विजयासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र, मतमोजणीतील गुंतागुंत आणि अवैध मतांची मोठी संख्या यामुळे निकालाचा अंदाज बांधणे कठीण झालं आहे. विशेषतः पदवीधर मतदारांचा कल कोणत्या उमेदवाराकडे वळतो आणि कोणाच्या मतांमध्ये किती फूट पडते, यावर निकालाची दिशा ठरू शकते. त्यामुळे कोहळे मास्तरांनी प्रस्थापितांचे गणित बिघडवले, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. दरम्यान, 15 हजारांपेक्षा अधिक अवैध मतांचा आकडा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
गुलाल कोण उधळणार- मतमोजणीच्या प्रत्येक टप्प्यासोबत राजकीय दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. अंतिम निकालाच्या बाबत अनिश्चितता कायम आहे. विजयाचा गुलाल कोण उधळणार, याचे उत्तर अधिकृत निकालानंतरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची ही निवडणूक चुरशीची आणि राजकीयदृष्ट्या उत्कंठावर्धक ठरणार आहे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणीत नितेश कराळे यांच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या पसंतीच्या मतांमध्ये अभिजीत वंजारी यांना जास्त मतं मिळतात की सुधाकर कोहळेंना यावर नागपूर मतदार संघाचा निकाल अवलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
14 उमेदवार एलिमिनेट- नितेश कराळे यांनी 24,249 मते घेतली आहेत. त्यामध्ये कोहळे आणि वंजारी यांमध्ये कुणाच्या पारड्यात जास्त मतं पडतात यावरच विजयाचे गणित निर्भर राहणार आहे. सध्या दुसऱ्या पसंतीच्या मोजणीत 14 उमेदवार एलिमिनेट झाले असून सुधाकर कोहळे यांची पहिल्या पसंतीमध्ये असलेली 4291 मतांची आघाडी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. थोड्या वेळानंतर नितेश कराळे यांच्या 24 हजार 249 मतामध्ये दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू होईल. त्यामध्ये नितेश कराळे यांच्या मतामधील दुसरे पसंतीचे मत कोणाला बळ देतात, यावरच भाजपा आणि काँग्रेसचे भवितव्य निश्चित होईल.
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाच्या काही तास आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने बंडखोर उमेदवार नितेश कराळे ऊर्फ कराळे गुरुजी यांची सहा वर्षांसाठी पक्षातून हकालपट्टी केली होती. महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अभिजीत वंजारी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्यानं ही कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर कराळे मास्तर यांना डोळ्यात पाणी आणून सर्व नेत्यांची पोलखोल करणार आहे, असा इशारा दिला होता.
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