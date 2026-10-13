नागपूर पदवीधर निवडणुकीत नवा ट्विस्ट; प्रा. अनिल सोले यांची माघार, मुख्यमंत्री - पालकमंत्र्यांची मध्यस्थी
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपाचे माजी आमदार प्रा. अनिल सोले यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे.
Published : October 13, 2026 at 7:51 AM IST
नागपूर - पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नाट्यमय घडामोडींना वेग आला असून, भाजपाचे माजी आमदार प्रा. अनिल सोले यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्याची घोषणा केल्याने राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नागपूरचे पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मध्यस्थी करून सोले यांची नाराजी दूर करण्यात यश मिळाले आहे. त्यामुळे भाजपासमोरील बंडखोरीचे आव्हान कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीनंतर प्रा. अनिल सोले यांनी माघार घेतल्याने भाजपाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या राजकीय घडामोडीचा फायदा पक्षाला प्रत्यक्ष मतदानात कितपत मिळतो आणि 2020 मध्ये गमावलेला पदवीधर मतदारसंघ पुन्हा जिंकण्यात भाजपाला यश येते का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भाजपाला पराभवाची सल अजूनही कायम - नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक भाजपासाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. तब्बल 58 वर्षांनंतर 2020 मध्ये हा मतदारसंघ भाजपाच्या हातातून निसटला होता. काँग्रेसचे ॲड. अभिजित वंजारी यांनी या निवडणुकीत विजय मिळवत भाजपाच्या दीर्घकालीन वर्चस्वाला धक्का दिला होता. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत हा मतदारसंघ पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने भाजपाने जोरदार तयारी केली आहे. पक्षाने माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी दिली . मात्र, माजी आमदार प्रा. अनिल सोले यांनी अपक्ष उमेदवारी कायम ठेवल्याने भाजपाच्या अडचणी वाढल्या होत्या.
बंडखोरीमुळे भाजपासमोर होता मोठा पेच - पक्षातील अनुभवी नेते आणि माजी आमदार प्रा. अनिल सोले यांनी उमेदवारी कायम ठेवल्यामुळे भाजपाच्या मतविभाजनाची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात स्वकीयच मैदानात उतरल्याने भाजपाच्या निवडणूक व्यवस्थापनासमोर नवा पेच निर्माण झाला होता. एकीकडे काँग्रेसचे विद्यमान आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांच्याविरोधात लढताना भाजपाला पक्षांतर्गत मतभेदांचाही सामना करावा लागत होता. त्यामुळे सोले यांची भूमिका निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली होती. या बंडखोरीमुळे केवळ उमेदवारीचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता, तर पक्षातील जुन्या आणि अनुभवी नेत्यांची नाराजीही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली होती. उमेदवारीच्या निर्णयावरून निर्माण झालेली अस्वस्थता दूर करून पक्षातील सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचे आव्हान भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वासमोर होते.