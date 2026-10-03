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नागपूर विभाग पदवीधर निवडणूक : काँग्रेसकडून अभिजित वंजारी तर भाजपाकडून कोण? गडकरी ते फडणवीस, जाणून घ्या मतदारसंघाचा इतिहास

विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसने विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे.

Abhijit Wanjari Congress candidate
नागपूर विभाग पदवीधर निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून अभिजित वंजारी यांना उमेदवारी (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 10:28 AM IST

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नागपूर - विधान परिषदेच्या नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाने विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांच्या नावाची अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषणा केली आहे. अभिजित वंजारी भाजपात प्रवेश करतील आणि भाजपाकडून निवडणूक लढतील अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, काँग्रेसने त्यांना पुन्हा संधी दिल्याने सर्वच चर्चांना पूर्णविराम लागला आहे. काँग्रेसकडून अभिजित वंजारी यांनाच पुन्हा संधी देण्यात आली असताना भाजपाच्या उमेदवाराचे नाव अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

गेल्या निवडणूकीत (2020) 57 वर्षानंतर अभिजित वंजारी यांच्या निमित्याने भाजपाच्या गडाला सुरुंग लागला होता. भाजपाचे उमेदवार संदीप जोशी यांना मोठ्या फरकाने पराभूत केले होते. नितीन गडकरी आणि गंगाधरराव फडणवीस यांनी या मतदारसंघात प्रतिनिधित्व केलेलं असल्याने भाजपासाठी ही जागा जिंकणे प्रतिष्ठेचा विषय आहे. त्यामुळे भाजपाही आपला उमेदवार घोषित करण्याची शक्यता आहे.


25 हजारपेक्षा अधिक मताधिक्याने निवडणूक जिंकणार - वंजारी : अभिजित वंजारी गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस व महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार होते. त्यावेळी त्यांनी 18 हजार 500 मतांच्या फरकांनी विजयी झाले होते. 58 वर्षानंतर पहिल्यांदाच गैरभाजपा उमेदवार रूपाने वंजारी निवडणुकीत विजयी झाले होते.

मागील सहा वर्षात 22 पेक्षा अधिक रोजगार मेळावे, 18 पेक्षा अधिक पदवीधर विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन मेळावे असे अनेक कार्यक्रम नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये राबवले. या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून 8 हजारपेक्षा अधिक बेरोजगार पदवीधरांना वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये रोजगार मिळवून दिले असल्याचा त्यांचा दावा आहे.


तब्बल 58 वर्षे भाजपा आणि जनसंघाच्या ताब्यात राहिलेला 'नागपूर पदवीधर' मतदारसंघ 2020 मध्ये काँग्रेसने जिंकलेला होता. भाजपाला मतदारसंघात कधी अपेक्षित नसलेला मोठा पराभव झाल्याने तो त्यांच्या जिव्हारी लागलेला होता. त्या पराभवाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि मतदारसंघ पुन्हा मिळवण्यासाठी भाजपाने देखील तयारी सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांनाच काँग्रेसने पुन्हा एकदा मैदानात उतरवले आहे.

गडकरी, फडणवीस यांनी केले नेतृत्व - नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाचा एकूणच राजकीय इतिहास पाहिला तर हा मतदारसंघ अनेक दिग्गज नेत्यांसाठी मोठा राजकीय प्रवास घडवणारा मतदारसंघ राहिलेला आहे. भारतीय जनसंघाचे माजी अध्यक्ष पंडित बच्छराज व्यास आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यानंतर प्रा. अनिल सोले यांनी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते.

TAGGED:

GRADUATE CONSTITUENCY ELECTION 2026
नागपूर पदवीधर निवडणूक 2026
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अभिजित वंजारी पदवीधर निवडणूक
NAGPUR GRADUATE CONSTITUENCY

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