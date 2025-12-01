ETV Bharat / politics

नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचार तोफा थंडावणार, रात्री दहापर्यंत वेळ, मतदानाच्या दिवशी जाहिरातींना बंदी

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होत असून, त्यासाठीच्या जाहीर प्रचाराची मुदत 1 डिसेंबरला रात्री 10 वाजता संपेल.

नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 1, 2025 at 8:52 AM IST

मुंबई : नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराची समाप्ती 1 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 10 वाजता होणार असून, त्यानंतर प्रचाराच्या कुठल्याच जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. त्यामुळं मतदानाच्या दिवशी म्हणजे 2 डिसेंबर 2025 रोजी मुद्रित माध्यमांतदेखील जाहिराती प्रसिद्ध करू नयेत, असं राज्य निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय.

रात्री 10 वाजता प्रचार संपेल : नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान होत असून, त्यासाठीच्या जाहीर प्रचाराची मुदत ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965’ मधील तरतुदीनुसार 1 डिसेंबरला रात्री 10 वाजता संपेल. त्यानंतर प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, ध्वनिक्षेपक इत्यादींसह अन्य प्रकारे जाहीर प्रचार करता येणार नाही.

जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाही : राज्य निवडणूक आयोगानं 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रामाणन आदेश, 2025’ प्रसिद्ध केला होता. या आदेशाच्या भाग आठमधील परिच्छेद 16 अन्वये नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठीच्या प्रचार समाप्तीनंतर आणि मतदानाच्या दिवशी म्हणजे 2 डिसेंबरला मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा समाज माध्यमांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत, असं राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केलंय.

प्रशासनाची करडी नजर : सोमवारी प्रचाराची सांगता झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी पैसे वाटपाची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळं उमेदवारांनी प्रतिस्पर्ध्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर करडी नजर ठेवण्यासाठीही यंत्रणा गतिमान केली आहे. त्यानुसार गठ्ठा मतदान असणाऱ्या ठिकाणावर अधिक भर दिला जात आहे. पैशासह भेटवस्तू, कुपन आदींचे वाटपही काही ठिकाणी सुरू आहे, त्याचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे.

पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त : अखेरच्या दिवशी मतदारांना प्रलोभनं दाखवण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीनं प्रशासनही सज्ज झालं असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याकरिता सतर्क राहण्याच्या सूचना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. संवेदनशील भागासह शहरातील रात्रीची गस्त वाढवण्यात आली आहे. संशयास्पद हालचालीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

