ETV Bharat / politics

पडघम महापालिकांचे : दोन ते तीन दिवसांत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मुंबईतील जागांची घोषणा - सुनील तटकरे

मुंबईसाठी उमेदवारांची निवड, जागावाटप आणि रणनीती यावर चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबईतील जागांबाबत लवकरच निर्णय जाहीर करणार असल्याचं प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितलय.

सुनील तटकरे
सुनील तटकरे (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 27, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्याने सर्वच राजकीय पक्षांची हालचाल वाढली आहे. उमेदवारांची निवड, जागावाटप आणि रणनीती यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) मुंबईतील जागांबाबत लवकरच निर्णय जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी दिले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना सुनील तटकरे यांनी, आमच्या पक्षात सध्या जागांबाबत चर्चा सुरू आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत निर्णय घेऊन अधिकृत घोषणा करण्यात येईल, असं सांगितलं. ज्यांना उमेदवारी हवी आहे अशा इच्छुक उमेदवारांशी मुंबईत बैठका सुरू असून उमेदवारांची शॉर्टलिस्टिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी आणि स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.



याबाबत अधिक माहिती देताना तटकरे यांनी आज दिवसभर मुंबईतील विविध उमेदवारांशी चर्चा झाली. तसंच सना मलिक, नवाब मलिक आणि जिशान सिद्दीकी यांच्याशी बोलून मुंबईतील राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. कदाचित आज संध्याकाळपर्यंत आमच्याकडून पहिली यादी जाहीर होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, खोपोली येथे घडलेल्या घटनेवर बोलताना सुनील तटकरे यांनी ती घटना अत्यंत निंदनीय असल्याचं सांगितलं. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी या घटनेचा निषेध करतो, असं म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणात विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाचा वेगाने तपास करून दोषींना तत्काळ अटक करावी. त्याचबरोबर एखाद्या घटनेचा तपास सुरू असताना गैरजबाबदार मतप्रदर्शन करणे योग्य नाही. नेमकी काय घटना घडली, त्यामागे काय कारण होते, याची सर्व माहिती पोलिसांकडे आहे. त्यामुळे तपासात अडथळा येईल असं कोणतेही विधान मी करणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केल. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नसावा, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.


राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवर बोलताना सुनील तटकरे यांनी थोरवेंना जे करायचं आहे ते करू द्या. त्यांच्या आणि सुधाकर घारे यांच्या पूर्व इतिहासाकडे पाहिलं तर नेमका कुणाचा इतिहास काय आहे हे निवडणूक अर्ज प्रक्रियेतच स्पष्ट होईल, असं तटकरे म्हणाले. तसंच भरत गोगावले हे मंत्री असून त्यांचा पूर्व इतिहास लोकांना माहिती आहे, असं म्हणत त्यांनी यावर अधिक बोलणं टाळलं. एकूणच, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लवकरच जागावाटप आणि उमेदवारांची घोषणा होणार असल्याचं स्पष्ट झालं असून, पक्षाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

हेही वाचा...

  1. मुंबईत शिवसेनेची भाजपाबरोबर युती कन्फर्म; ठाकरेंचा मराठी, तर भाजपा-शिवसेनेचा अमराठी मतदारांवर डोळा
  2. पुणे महानगरपालिकेसाठी महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला; प्रत्येकाला मिळणार 'इतक्या' जागा
  3. मुंबई महापालिका निवडणुकीत 117 ते 120 पर्यंत जागा जिंकू, संजय राऊतांचा दावा

TAGGED:

SUNIL TATKARE
मुंबईतील जागांची घोषणा
राष्ट्रवादी काँग्रेस
सुनील तटकरे
BMC ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.