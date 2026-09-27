'ज्ञानेश कुमार हे मोदी आणि शाहांचे धुणी-भांडी करतायेत'; संजय राऊतांचा प्रहार, मोर्चाची दिली हाक
निवडणूक आयोगावर होणाऱ्या आरोपांवरुन शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर गंभीर आरोप केले.
Published : September 27, 2026 at 10:38 AM IST
मुंबई - देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधी पक्ष आता आक्रमक झाले आहेत. विविध ठिकाणी आंदोलनं करण्यात येणार आहेत. निवडणक आयोगाविरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा एकत्रित मोर्चा हा येत्या 4 ऑक्टोबरला मुंबईत होणार आहे. निवडणूक आयोगावर होणाऱ्या आरोपांवरुन शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर गंभीर आरोप केले.
देशभरात संतापाची लाट - निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी देशातील लोकशाहीची हत्या केली. 13 कोटी मतदारांची नावं बेकादेशीर वगळली गेली. महाराष्ट्रातील दोन कोटी मतदारांची नावंही वगळली आहेत. हा प्रकार करुन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी भाजपाला मदत केली. याबाबत देशभरात संतापाची लाट आहे. या विरोधात मुंबईतून आंदोलनाची सुरुवात होत आहे, असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केलेत.
मुंबईत निघणार मोर्चा - अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला शिवसेना - उबाठा पक्षाचा पाठिंबा आहे. तरीही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना - उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे एकत्र 4 ऑक्टोबरला मुंबईत मोर्चा काढणार आहेत. आपण सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वात मोठा मोर्चा देशासह जगाला पाहायला मिळेल, असंही यावेळी संजय राऊत म्हणाले.
मोदी आणि शाहांचे धुणी-भांडी करत आहेत - केंद्रीय संस्था केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहेत का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना खासदार संजय राऊत म्हणाले, "मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मोदी आणि शाहांचे धुणी-भांडी करत आहेत. ते भाजपाला मदत करतायेत. सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशही यात सहभागी आहेत."
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