'विषारी साप आताच ठेचले पाहिजेत'; गोकुळ अध्यक्ष वादावरुन रोहित पवार आक्रमक
गोकुळ अध्यक्ष निवडीवरुन आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तसंच गोकुळला घेराव घालण्याचा इशाराही दिला.
Published : November 5, 2026 at 10:32 AM IST
मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख दूध उत्पादकांची मातृसंस्था असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची निवडणूक झाल्यापासून गेली पंधरा दिवस महायुती विरुद्ध काँग्रेस प्रणित समविचारी आघाडी असा सामना कोल्हापुरात पाहायला मिळत आहे. गोकुळ निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीनं 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या. मात्र गणपूर्ती अभावी गोकुळचा अध्यक्ष निवडताना आलेल्या तांत्रिक अडचणींचं प्रकरण थेट मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच पुढं गेलं आहे.
रोहित पवार यांची टीका - बुधवारी (4 नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर नामनिर्देशित सदस्य नेमून त्यांना मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय झाल्यानं गोकुळवर सत्ता कुणाची येणार? याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यात संभ्रमावस्था कायम आहे. सरकारच्या या नि्र्णयावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस - शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला.
‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत साडेपाच लाख सभासदांनी दिलेलं जनमत बाजूला सारून शासकीय सदस्य नेमत गोकुळ ताब्यात घेण्याचा डाव म्हणजे ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असंच म्हणावं लागेल. निकालाच्या दिवशी कोल्हापुरात राहून मिरवणूक काढता आली नाही म्हणून ईगो दुखावला असेल तर मग काय शासकीय सदस्य नेमून लोकमताशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करणार का? सरकारच्या हा निर्णय म्हणजे अराजकता आहे. गोकुळचा विषय केवळ बंटी पाटील आणि कोल्हापूरपुरता मर्यादित नाही, तर लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाचा आहे. आज गोकुळमध्ये रडीचा डाव केला उद्या लोकसभा निवडणूक पराभूत झाल्यावर रडीचा डाव खेळतील. त्यामुळं हे असले विषारी साप आताच ठेचले पाहिजेत. ज्या दिवशी अध्यक्ष निवड राहील त्यादिवशी संपूर्ण लोकशाही प्रेमी संविधान प्रेमी नागरिकांनी गोकुळला घेराव घालून जनमताची ताकद मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत दाखवून द्यायला हवी. गोकुळचे सभासद आणि बंटी पाटलांसोबत संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे. #गोकुळ #SaveGokul #गोकुळ_वाचवा #कोल्हापूर— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 5, 2026
काय म्हणाले रोहित पवार? - ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत साडेपाच लाख सभासदांनी दिलेलं जनमत बाजूला सारून शासकीय सदस्य नेमत गोकुळ ताब्यात घेण्याचा डाव म्हणजे ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असंच म्हणावं लागेल.
निकालाच्या दिवशी कोल्हापुरात राहून मिरवणूक काढता आली नाही म्हणून ईगो दुखावला असेल तर मग काय शासकीय सदस्य नेमून लोकमताशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करणार का? सरकारच्या हा निर्णय म्हणजे अराजकता आहे.
गोकुळचा विषय केवळ बंटी पाटील आणि कोल्हापूरपुरता मर्यादित नाही, तर लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाचा आहे. आज गोकुळमध्ये रडीचा डाव केला, उद्या लोकसभा निवडणूक पराभूत झाल्यावर रडीचा डाव खेळतील. त्यामुळं हे असले विषारी साप आताच ठेचले पाहिजेत. ज्या दिवशी अध्यक्ष निवड राहील त्यादिवशी संपूर्ण लोकशाहीप्रेमी, संविधानप्रेमी नागरिकांनी गोकुळला घेराव घालून जनमताची ताकद मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत दाखवून द्यायला हवी. गोकुळचे सभासद आणि बंटी पाटलांसोबत संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे.
हेही वाचा -