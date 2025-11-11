ETV Bharat / politics

साताऱ्यात दोन्ही राजेंच्या मनोमिलनावर शिक्कामोर्तब! नगरपालिका निवडणूक एकत्र लढवणार

साताऱ्यातील दोन्ही राजेंच्या मनोमिलनाचे स्पष्ट संकेत मिळाले. त्यामुळे सातारा विकास आघाडी आणि नगरविकास आघाडी कमळ चिन्हावर लढणार आहे.

Shivendraraje Udayanraje Alliance
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि खासदार उदयनराजे भोसले (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - सातारा नगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपाकडून इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती सोमवारी घेण्यात आल्या. मुलाखतीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा विकास आघाडी आणि नगर विकास आघाडीचे उमेदवार कमळ चिन्हावर लढणार असल्याचे सांगत मनोमिलनावर शिक्कामोर्तब केलं. तसेच प्रभागातील उमेदवारांची यादी आणि नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार मुंबईत निश्चित होणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली.

दोन्ही राजे समर्थक इच्छुकांची मुलाखतीला गर्दी : साताऱ्यात सोमवारी भाजपाच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यावेळी उदयनराजेंच्या नेतृत्वाखालील सातारा विकास आघाडी आणि मंत्री शिवेंद्रराजेंच्या नेतृत्वाखालील नगर विकास आघाडीच्या इच्छुक समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे दोन्ही राजेंच्या मनोमिलनाचे स्पष्ट संकेत मिळाले. भाजपा सातारा नगरपालिकेची निवडणूक कमळ चिन्हावर लढणार असल्याची माहिती देखील मंत्री शिवेंद्रराजेंनी दिली.

आमची वेगळी भूमिका नाही : मनोमिलना संदर्भातील प्रश्नावर बोलताना शिवेंद्रराजे म्हणाले की, "आमची कोणतीही वेगळी भूमिका नाही. पक्षाने एवढी ताकद दिली आहे. पक्ष नेतृत्वाने विश्वास टाकलाय. त्यानुसार पक्षाची ताकद वाढविली पाहिजे. तसेच पक्ष नेतृत्वाला जिल्ह्याकडून असलेली अपेक्षा पूर्ण केली पाहिजे. उदयनराजे भोसले हे भाजपाचे खासदार आणि मी आमदार आहे. त्यामुळे भाजप म्हणूनच आम्ही लढणार आहोत."

उमेदवारांची नावे मुंबईत होणार निश्चित : भाजपाकडून निवडणूक लढण्यासाठी मुलाखती दिलेल्या इच्छुकांची यादी घेऊन मुंबईला जाणार असल्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्र्यांसोबत सातारा जिल्ह्याची बैठक घेऊन यादी सादर करणार आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री हे साताऱ्याचा नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आणि प्रभागातील उमेदवारांची यादी निश्चित करतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

हेही वाचा - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष बनवा; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जिल्हा प्रभाऱ्यांना दिला कानमंत्र

TAGGED:

MINISTER SHIVENDRARAJE BHOSALE
MP UDAYANRAJE BHOSALE
SATARA LOCAL BODY ELECTIONS
शिवेंद्रराजे उदयनराजे एकत्र
SHIVENDRARAJE UDAYANRAJE ALLIANCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.