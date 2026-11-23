'देश संसदेतून चालेल, परदेशातून नाही'; राधाकृष्ण विखे पाटील यांची राहुल गांधींवर टीका
भाजपाच्या वतीने अहिल्यानगर शहरात भव्य महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.
Published : November 23, 2026 at 9:24 AM IST
अहिल्यानगर - ‘लोकतंत्र बचाव, भीडतंत्र हटाव’ ही महारॅली कोणतेही शक्तिप्रदर्शन नसून लोकशाही व्यवस्थेचे संरक्षण करण्याचा निर्धार आहे. हा देश संसदेतून चालेल, परदेशातून नाही. धाक आणि दडपशाहीच्या राजकारणाला देशातील जनता थारा देणार नाही, असा ठाम इशारा जलसंपदा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
भाजपाची महारॅली - भाजपाच्या वतीने अहिल्यानगर शहरात भव्य महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरातील प्रमुख मार्गांवरून काढण्यात आलेल्या या रॅलीचा समारोप दिल्लीगेट येथे जाहीर सभेने झाला. या रॅलीमध्ये सभापती प्रा. राम शिंदे, आमदार मोनिका राजळे, आमदार अक्षय कर्डिले, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील, उपमहापौर धनंजय जाधव, भाजपा जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग, शहराध्यक्ष अनिल मोहिते, नितीन दिनकर यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
काँग्रेसवर हल्लाबोल - सभेत बोलताना मंत्री विखे पाटील यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. देशात वर्षानुवर्षे काँग्रेसची सत्ता असतानाही संविधान दिन साजरा करण्याची भावना त्यांच्या सरकारमध्ये दिसली नाही. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेऊन भारतीय संविधानाप्रती असलेला आदर अधोरेखित केला, असे ते म्हणाले.
अहिल्यानगर जिल्हा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाते अतिशय जिव्हाळ्याचे आहे. बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीतून काँग्रेसला इशारा देताना ते म्हणाले, “हा देश संविधानाच्या आधाराने पुढे जाईल; तुमच्या धाक-दडपशाहीने नाही.”
काँग्रेस नेते हतबल - गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडून संविधानाच्या नावाखाली अराजक निर्माण करून देशातील वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणुकांमधील सातत्यपूर्ण पराभवामुळे काँग्रेस नेते हतबल झाले असून, पक्षाकडे ठोस विचार आणि भूमिका उरलेली नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या बारा वर्षांत देशाने विविध क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली असून भारत महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असताना काही परदेशी शक्तींना ही प्रगती सहन होत नाही. त्यामुळे देशाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न काँग्रेसकडून होत असल्याचा आरोप मंत्री विखे पाटील यांनी केला.
राहुल गांधी संविधान हातात घेऊन फिरत असले तरी देशातील जनता भोळी नाही. संविधानाची काँग्रेसने आजवर कशी पायमल्ली केली, याची जाणीव जनतेला आहे, असे ते म्हणाले. संसदेच्या मागील अधिवेशनांमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेत काँग्रेस सहभागी झाली नाही. संविधानाच्या आधारे चर्चा करण्याची मानसिकता काँग्रेस नेत्यांमध्ये नसल्याचा आरोप करत, काँग्रेसचा संविधान आणि संसदेवर विश्वास नसल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून दिसून येते, असे विखे पाटील यांनी नमूद केले.
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान अस्तित्वात असेपर्यंत लोकशाहीची लढाई संसदेतच होईल. मात्र, रस्त्यावर संघर्ष करण्याची वेळ आली, तरी भाजपचा कार्यकर्ता मागे हटणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
सभापती प्रा. राम शिंदे यांनीही यावेळी भाषण केले. अतिशय मोठ्या त्यागातून मिळालेले स्वातंत्र्य लोकशाहीमध्ये परिवर्तित झाले आहे. निवडणुकांमध्ये पराभव झाला, जनतेला विचार पटला नाही, तरी विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारीने भूमिका मांडता आली पाहिजे. मात्र, दुर्दैवाने देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संविधानिक संस्थांची बदनामी करण्याचे काम सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.
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