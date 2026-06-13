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'काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजात शरद पवार कशाला बसतील?'; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा हल्लाबोल

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली. तसंच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस विलीनीकरणावरही स्पष्ट भूमिका मांडली.

Minister Chandrashekhar Bawankule attack on Congress
माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 8:51 AM IST

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अमरावती - विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवारांना माघार घेणं ही त्या पक्षाच्या दयनीय अवस्थेची साक्ष आहे. एकेकाळी देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेला काँग्रेस आज बुडत्या जहाजासारखा झाला असून, त्या जहाजात बसण्यास कोणीही तयार नाही. देशातील जनतेला काँग्रेसची वास्तविकता समजली असून, हा पक्ष राजकीयदृष्ट्या संपण्याच्या मार्गावर असल्याचा दावा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

मोदी सरकारच्या कामगिरीचा घेतला आढावा - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला बारा वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं राज्याचे महसूल मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेत देशातील विविध विकासकामांची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी अमरावती विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघ निवडणुकीतील काँग्रेसच्या उमेदवार माघारीवरून काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली.

एनडीएतील सर्व घटक पक्ष सुरक्षित - काँग्रेसकडून मित्र पक्षांचा विश्वासघात झाल्याचा आरोप करताना बावनकुळे म्हणाले की, गेल्या अनेक दशकात काँग्रेसने स्वतःच्या नेत्यांसह अनेक सहकारी पक्षांचं नुकसान केलं. मात्र, अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं नेहमीच घटक पक्षांचा सन्मान राखला आहे. एनडीएमध्ये प्रत्येक पक्ष सुरक्षित असून, त्यांना योग्य मान- सन्मान दिला जातो.

काँग्रेसचा हा अंतिम प्रवास - राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा उल्लेख करत बावनकुळे म्हणाले की, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा यांसह अनेक ठिकाणी काँग्रेस उमेदवारांनी माघार घेतली किंवा निवडणुकीपासून दूर राहण्याचा मार्ग स्वीकारला. यावरून काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा अभाव असून, पक्षाची संघटनात्मक ताकद कमी झाल्याचे स्पष्ट होतं. काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या पाठीशी स्वतःचे नेते, पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीही उभे राहत नाहीत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेत तथ्य नाही - राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर भाष्य करताना बावनकुळे यांनी स्पष्ट सांगितलं की, अशा चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. शरद पवारांसारखे अनुभवी नेतृत्व बुडत्या जहाजात बसणार नाहीत. काँग्रेसमध्ये कोणी येत आहे, पक्ष जिवंत आहे, असा संदेश देण्यासाठी अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत.

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TAGGED:

AMRAVATI VIDHAN PARISHAD ELECTION
NCP CONGRESS MERGER
चंद्रशेखर बावनकुळे
अमरावती विधान परिषद निवडणूक
CHANDRASHEKHAR BAWANKULE CONGRESS

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