डिलिमिटेशन विधेयकाबाबतच्या पक्षाच्या भूमिकेवरून नाराज; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यानं दिला राजीनामा
डिलिमिटेशन मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यानं पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांकडं राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राजीनाम्यामागं काय कारण सांगितलं आहे? वाचा, सविस्तर
Published : November 29, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 12:50 PM IST
मुंबई-डिलिमिटेशन मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षात धुसफूस सुरू असतानाच सातारा जिल्ह्यातील नेत्यानं पक्षाच्या सर्व पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्याचबरोबर पक्षाच्या सदस्त्यत्वाचादेखील राजीनामा दिला आहे.
युवक राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अभय सिंह जगताप यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील संघटनात्मक पदांचा आणि प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाबाबतची असमाधानकारक स्थिती आणि वैचारिक तत्त्वांवरील मतभेद हे या राजीनाम्याचे कारण असल्याचं त्यांनी राजीनाम्यात नमूद केलं आहे.
Rameshwar Khamkar, Maharashtra General Secretary of the NCP (Sharadchandra Pawar) Social Media Cell, resigned from his post, citing opposition to the party's decision to support the Delimitation Bill https://t.co/g7fFLpPV1t— IANS (@ians_india) November 28, 2026
माण-खटाव विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष अभय सिंह जगताप यांनी शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्याकडे पदाचा आणि प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. राजीनामा पत्रात जगताप यांनी पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. वैचारिक तत्त्वांशी तडजोड केली जात असल्याचा त्यांनी गंभीर आरोप केला आहे. डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत पक्षानं घेतलेली भूमिका हे राजीनाम्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचं त्यांनी स्पष्टपणानं सांगितलं.
पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी काय सांगितलं?- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षानं डिलिमिटेशनला पाठिंबा द्यायचा की नाही, यााबत स्पष्ट भूमिका जाहीर केली नाही. मात्र, पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी प्रस्तावित विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याचे संकेत दिले. त्यांनी या प्रक्रियेला 'घटनात्मक आवश्यकता' म्हटलं आहे. तसेच पक्षप्रमुख शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
यापूर्वी खामकर यांनी दिला राजीनामा- नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या सोशल मीडिया सेलचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस रामेश्वर खामकर यांनीही पदाचा आणि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. राजीनाम्यात खामकर यांनी म्हटलं की, डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत पक्षाची कथित भूमिका ही त्यांच्या वैचारिक धारणांच्या विरोधात आहे. त्यांनी या भूमिकेला भाजपाच्या राजकीय अजेंड्याशी जोडलं.
सविस्तर अभ्यास करणं आवश्यक- दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी प्रस्तावित विधेयकावर अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यापूर्वी त्याचा सविस्तर अभ्यास करणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, विधेयकातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच पक्ष आपली भूमिका स्पष्ट करेल. केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी, विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत सुधारित 'सीमांकन विधेयक, 2026' (Delimitation Bill, 2026) मांडणार आहेत. या विधेयकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
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