प्रेम होतं तर भाचीला राज्यपाल कोट्यातून आमदार करायचं होतं; गोकुळमध्ये बिनविरोधचं पिल्लू सोडलय - सतेज पाटील
गोकुळसाठी उद्या संध्याकाळी आमच्या पॅनेलची अधिकृत घोषणा होईल आणि 25 च्या 25 जागांवर ताकदीने निवडणूक लढवणार आहे.
Published : October 6, 2026 at 5:01 PM IST
पुणे - विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाकडून काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांची कोंडी करत पदवीधर मतदार संघासाठी स्मिता योगेश जाधव यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. काल स्मिता जाधव यांनी मामांचा आशीर्वाद नेहेमीच सोबत असतो अस म्हटलं आहे. आज याबाबत काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि भाजपाला जर जाधव किंवा पी. डी. पाटील कुटुंंबीयांबद्दल एवढाच पुळका होता, तर मग शरद लाड यांना शब्द देऊन भाची स्मिता जाधव यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवण्याऐवजी राज्यपाल कोट्यातून थेट आमदार करायला हवं होतं, असा टोला यावेळी सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला आहे.
पुण्यातील विधान भवन येथे आज पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघासाठी महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज भरण्यात आला आहे. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी सतेज पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीकडून शिक्षक मतदार संघात काँग्रेसचे आसगावकर यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. तर पदवीधर मध्ये हर्षदा जाधव देशमुख यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. आमच्याकडून किंवा इतर घटक पक्षांकडून जे अर्ज दाखल झालेले आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना अर्ज माघारी घेण्यासंदर्भात सांगण्यात येणार आहे. तसंच मामाचं भाचीकडे लक्ष असतंच राजकीय नातं वेगळं आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना माझं म्हणणं इतकंच जर जाधव कुटुंबीयांवर आणि पी. डी. पाटील कुटुंंबीयांबद्दल प्रेम होतं तर शरद लाड यांना राज्यपाल कोट्यातून जो शब्द दिला आहे तो शब्द भाचीला का दिला नाही असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
गोकुळच्या निवडणुकीबाबत सतेज पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, सकाळपासून दुष्काळाचे कारण पुढे करून गोकुळ बिनविरोध होणार अशा बातम्या पेरल्या गेल्या. मग दुष्काळामुळे विधान परिषद किंवा सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुका का थांबल्या नाहीत? वास्तविक पाहता, महायुतीमध्ये हसन मुश्रीफ, शिंदे गट आणि भाजपा यांच्यात जागावाटपावरून सुरू असलेला घोळ मिटवण्यासाठीच हे बिनविरोधचे पिल्लू सोडले गेले आहे." उद्या संध्याकाळी आमच्या पॅनेलची अधिकृत घोषणा होईल आणि 25 च्या 25 जागांवर ताकदीने निवडणूक लढवणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत महायुतीने गोकुळमध्ये केलेल्या कारभाराचा पर्दाफाश दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर करणार आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.