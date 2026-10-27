Vidhan Parishad Result 2026 : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक : कोटा निश्चित झाल्यावर वाढेल निकालाची उत्सुकता
अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानानंतर आज मतमोजणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली.
Published : October 27, 2026 at 1:42 PM IST
अमरावती - अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानानंतर आज मतमोजणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यासाठी एकूण 92.25 टक्के मतदान झाले आहे. एकूण 35 हजार 810 मतदारांनी दिलेल्या मतांपैकी किती मतं अवैध हे आधी निश्चित केले जातील. यानंतर उर्वरित वैध मतांच्या अर्ध्या मतांची संख्या समोर ठेवून त्यामध्ये एक आकडा वाढवून हा विजयाचा कोटा निश्चित केला जाणार आहे.
पहिल्या फेरीत पहिल्या पसंती क्रमाची मतं घेऊन जो उमेदवार कोटा पूर्ण करेल तो विजयी होईल, मात्र पहिल्या पसंती क्रमाची मतं पहिल्या फेरीत कोणालाही मिळाली नाही तर निश्चित कोटा पूर्ण होईस्तोवर दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाच्या मतांच्या मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करून निश्चित कोटा पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केलं जाणार आहे.
अशी आहे चुरस - या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या वतीने काँग्रेसच्या आदिती पोहरे या उमेदवार आहेत. त्यांची लढत महायुतीचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार किरण सरनाईक यांच्यासोबत आहे. संपूर्ण निवडणुकीदरम्यान या दोनच उमेदवारांची सर्वाधिक चर्चा होती. विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्हीमध्ये बंडखोरी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळालं. महाविकास आघाडीच्या उमेदवार आदिती पोहरे यांच्या विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे दत्तात्रय लहाने यांनी बंडखोरी केली, तर महाविकास आघाडीमध्ये किरण सरनाईक यांच्या विरोधात भाजपाच्या संगीता शिंदे, सुमित पवार, शेखर भोयर, शिवसेना शिंदे गटाचे श्रीकांत देशपांडे यांनी बंडखोरी केल्यामुळे ही निवडणूक एकतर्फी होण्याची चिन्ह धूसर आहे. गत अनेक वर्षांपासून शिक्षक संघटनांसाठी लढा देणारे दिलीप कडू, प्रशांत विघ्ने हे उमेदवार देखील निवडणूक रिंगणात संघटनात्मक शक्तीच्या आधारावर बळकट मानले जातात.
'अशी' होत आहे मतमोजणी - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ मार्गावर असणाऱ्या लोकशाही भवन येथे सकाळी आठ वाजल्यापासून मतमोजणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली. टपाली मतपत्रिकांसाठी एक स्वतंत्र टेबल निश्चित करण्यात आला. एकूण 175 मनुष्यबळाची नियुक्ती मतमोजणीसाठी करण्यात आली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी नयना गुंडे यांच्या नियंत्रणात मतमोजणी प्रक्रिया राबविली जात असून मतमोजणी केंद्रावर चौदा सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत.