नगरपालिका निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीचा डंका; येवल्यात भुजबळांनी गड राखला, राजेंद्र लोणारींचा दणदणीत विजय
उत्तर महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुकीत बहुतांश ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवारांनी बाजी मारली. येवला नगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उमेदवार राजेंद्र लोणारी यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे.
नाशिक : उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकांमध्ये बहुतांश ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवारांनी बाजी मारली आहे. नाशकात शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून या ठिकाणी महाविकास आघाडीला एकाही नगराध्यक्षपद जिंकता आलेले नाही.
नाशिक जिल्ह्यात महायुतीने मारली मुसंडी : नाशिक जिल्ह्यातील नगराध्यक्षपदाच्या 11जागांसाठी एकूण 53 तर नगरसेवकपदाच्या 264 जागांसाठी एक हजाराहून अधिक उमेदवार रिंगणात होते. जिल्ह्यात एकूण 65.94 टक्के मतदान झाले होते. यामध्ये त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेत सर्वाधिक म्हणजे जवळपास 85 टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर आज मतमोजणी पार पडत नाशिक जिल्ह्यात महायुतीने मुसंडी मारली आहे.
नाशिक नगराध्यक्षपदाचे विजयी झालेले उमेदवार
1) पिंपळगाव बसवंत – डॉ. मनोज बर्डे – भाजपा
2) इगतपुरी – शालिनी खातळे – शिवसेना
3) नांदगाव – सागर हिरे – शिवसेना
4) भगूर – प्रेरणा बलकवडे – राष्ट्रवादी
5) येवला – राजेंद्र लोणारी – राष्ट्रवादी
6) सटाणा – हर्षदा पाटील - शिवसेना
7) सिन्नर-विठ्ठल राजे उगले - राष्ट्रवादी
8)त्र्यंबकेश्वर -त्रिवेणी तुंगार - शिवसेना
9) ओझर -अनिता घेगडमल - भाजपा
10) चांदवड -वैभव बागुल - भाजपा
11) मनमाड बबलू पाटील-शिवसेना
नाशिक जिल्ह्यात 11 पैकी 5 नगराध्यक्षपद शिवसेनेकडे, तर भाजपा आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी 3-3 जागा मिळाल्या आहेत.
धुळे जिल्हा
शिंदखेडा
नगराध्यक्ष : कलावती माळी, राष्ट्रवादी
नगरसेवक : भाजपा 11, राष्ट्रवादी 4, काँग्रेस 1, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्ष 1
पिंपळनेर
नगराध्यक्ष : योगिता चौरे, भाजपा
नगरसेवक : भाजपा 8, शिवसेना 8, अपक्ष 2
जळगाव जिल्हा निकाल
मुक्ताईनगर
नगराध्यक्ष : शिवसेना
नगरसेवक शिवसेना 11, भाजपा 4, अपक्ष 2
धरणगाव
नगराध्यक्ष : लीलाबाई चौधरी (उबाठा) नगरसेवक: महायुती 15, महाविकास आघाडी 8
सावदा
नगराध्यक्ष : रेणुका पाटील (भाजपा)
नगरसेवक : भाजपा 5, राष्ट्रवादी 7, शिवसेना 5, अपक्ष 3
फैजपूर
नगराध्यक्ष : दामिनी सराफ (भाजपा)
नगरसेवक : भाजपा 9, काँग्रेस 5, राष्ट्रवादी 3, अपक्ष 3, एमआयएम 1
भडगाव
नगराध्यक्ष : रेखा मालाचे (शिवसेना ) नगरसेवक : शिवसेना 19, भाजपा 4, इतर 1
जामनेर
नगराध्यक्ष : साधना महाजन (भाजपा – बिनविरोध) नगरसेवक : भाजपा 22, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्ष 4
वरणगाव
नगराध्यक्ष : सुनील काळे (अपक्ष)
नगरसेवक : भाजपा 14, शिवसेना 5, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 2
नंदुरबार जिल्हा
नंदुरबार नगरपरिषद
तळोदा
नगराध्यक्ष : भाग्यश्री योगेश चौधरी, राष्ट्रवादी
नगरसेवक : राष्ट्रवादी 11, शिवसेना 7, भाजपा 3
शहादा
नगराध्यक्ष : अभिजीत पाटील (जनता विकास आघाडी)
नगरसेवक : भाजपा 20, जनता विकास आघाडी 9
विकासाला येवलेकरांनी दिला भक्कम पाठिंबा : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी येवल्यात केलेल्या विकासाला येवलेकरांनी भक्कम पाठिंबा दिला आहे. माजी खासदार समीर भुजबळ आणि आमदार पंकज भुजबळ यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भाजपा, रिपाई मित्रपक्ष महायुतीला येवला नगरपालिकेत मोठे यश प्राप्त झाले आहे. यामध्ये नगराध्यक्ष पदी राजेंद्र लोणारी यांचा 1165 विक्रमी मतांनी दणदणीत विजय झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे 11 आणि भाजपाचे 3 असे महायुतीचे एकूण 14 उमेदवार विजयी झाले आहे.
राजेंद्र लोणारी यांनी मिळवला दणदणीत विजय : येवला नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत महायुतीच्यावतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उमेदवार राजेंद्र लोणारी यांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयामुळे येवला शहरात महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण असून, विजयानंतर शहरभर जल्लोष साजरा करण्यात आला. या निवडणुकीत येवला शहरातील मतदारांनी विकास, पारदर्शक प्रशासन आणि सक्षम नेतृत्वाला मते दिली, हे या निकालातून स्पष्ट झालं आहे.
विकासाला अधिक गती देणार : "मंत्री छगन भुजबळ यांनी येवल्याचा आजवर जो विकास केला आहे. त्यावर मतदारांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. यंदाच्या निवडणुकीत मंत्री छगन भुजबळ हे अनुपस्थित असल्याने सर्व निवडणूक ही कार्यकर्त्यांनी हातात घेतली. या निवडणुकीत मिळालेले हे यश कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या विशेष मेहनतीचं यश आहे. आगामी काळात येवल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण अधिक प्राधान्य देणार असून विविध विकासाची कामे यापुढील काळात मार्गी लावली जातील. तसेच येवला शहराच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असं सांगत सर्व येवलेकरांचे व अविरत काम करणाऱ्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो," असं माजी खासदार समीर भुजबळ त्यांनी म्हटलं.
महायुतीचे सर्व उमेदवार कामे करण्यासाठी कटिबद्ध : "मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नांतून येवल्यामध्ये अनेक विकासाची कामे झाली आहे. त्यांच्या या विकासाच्या कामांवर येवल्यातील जनतेने विश्वास ठेवत पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. यापुढील काळात मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी आणि महायुतीचे सर्व उमेदवार येवल्याच्या विकासासाठी अविरतपणे काम करतील. तसेच येवलेकरांनी मंत्री छगन भुजबळ आणि भुजबळ कुटुंबावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल सर्व येवलेकरांचे आभार मानतो," असं आमदार पंकज भुजबळ त्यांनी म्हटलं.
येवला नगरपालिका निवडणुकीत समीर भुजबळ ठरले किंगमेकर : येवला नगरपालिका निवडणुकीत माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी बजावलेली निर्णायक भूमिका हीच या निवडणुकीची सर्वाधिक चर्चेची बाब ठरली. राजकीय वर्तुळात त्यांची ओळख पुन्हा एकदा ‘किंगमेकर’ म्हणून अधोरेखित झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीच्या विजयामागे समीर भुजबळ यांनी आखलेली अचूक रणनीती, बूथनिहाय नियोजन, कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद आणि स्थानिक प्रश्नांवर आधारित प्रचार ही महत्त्वाची कारणे ठरली. निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून निर्णय घेतल्यामुळं महायुतीला अपेक्षित संख्याबळ मिळाले.
महायुतीचे विजयी उमेदवार
नगराध्यक्ष पदी
राजेंद्र लोणारी – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
नगरसेवक
प्रभाग क्र. 1 ब - परवीन शेख (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र. 5 अ – जयाबाई जाधव (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र. 5 ब - जावेद मोमीन (लखपती) (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र. 6 अ - लक्ष्मीबाई जावळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र.7 अ - प्रविण बनकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र.8 अ - छाया क्षीरसागर (भाजपा)
प्रभाग क्र.8 ब - दिपक लोणारी (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र.10 अ - पारुल गुजराथी (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र.10 ब - महेश काबरा (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र.11 ब - कुणाल परदेशी (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र.12 अ - लक्ष्मी साबळे (भाजपा)
प्रभाग क्र.12 ब - शंकर (गोटू) मांजरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
प्रभाग क्र.13 अ - पुष्पा गायकवाड (भाजपा)
प्रभाग क्र.13 ब - चैताली शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी)
