"माझ्या प्रिय मित्रा, मुंबईत आणि नंतर दिल्लीत भेटूया": मॅक्रॉन, मोदी यांच्या दौऱ्याचं संपूर्ण वेळापत्रक, 'हे' मार्ग बंद, वाहतुकीत मोठा बदल
फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मुंबईत दाखल झाले आहेत. ते पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय चर्चा आणि गेटवे ऑफ इंडियावर होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होतील.
Published : February 17, 2026 at 10:14 AM IST
मुंबई: फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मंगळवारी सकाळी मुंबईत दाखल झाले. भारताच्या तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी मुंबईतून (Macron Modi Mumbai visit ) केली. हा दौरा भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेण्यासाठी आणि ती अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मॅक्रॉन यांचा भारताचा हा चौथा दौरा असून मुंबईत त्यांचं पहिलंच आगमन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच स्वागत केलंय. मोदींनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटंलय, 'भारतात आपले स्वागत आहे!. भारत तुमच्या भेटीची आणि आमचे द्विपक्षीय संबंध नवीन उंचीवर नेण्यासाठी उत्सुक आहे. मला विश्वास आहे की आमच्या चर्चा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक मजबूत करतील आणि जागतिक प्रगतीला हातभार लावतील. माझ्या प्रिय मित्रा, मुंबईत आणि नंतर दिल्लीत भेटूया".
राज्यापाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी केलं स्वागत
मुंबई विमानतळावर महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मॅक्रॉन यांचं स्वागत केलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनित्रा पवार उपस्थित होत्या. आगमनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट करून स्वागत त्यांचं केलं. “Bienvenue à Mumbai! फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष माननीय इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मॅक्रॉन यांचं मुंबईत हार्दिक स्वागत! महाराष्ट्र आपलं स्वागत करतो! राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन आणि फ्रेंच शिष्टमंडळाला आनंददायी शुभेच्छा,” असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय.
लोक भवनात पंतप्रधान मोदी-मॅक्रॉन द्विपक्षीय भेट
मुंबईत राहण्यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन दक्षिण मुंबईतील लोक भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीतील प्रगतीचा आढावा घेऊन नवीन क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाईल. तंत्रज्ञान, नावीन्य, संरक्षण आणि डिजिटल सहकार्य ही प्रमुख क्षेत्रे असतील. तसंच प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर दोन्ही नेते चर्चा करतील.
नावीन्य वर्ष 2026 चं उद्घाटन
दोन नेते संयुक्तपणे ‘भारत-फ्रान्स नावीन्य वर्ष 2026’ चं उद्घाटन करतील. ही योजना नावीन्य, संशोधन, स्टार्टअप्स आणि लोकांमधील देवाणघेवाण मजबूत करेल. उद्योगपती, स्टार्टअप संस्थापक, संशोधक आणि नावीन्यकार यांच्या समवेत ते संवाद साधतील. आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याला यामुळं नवे बळ मिळेल.
आजच्या दौऱ्याचं संपूर्ण वेळापत्रक (परराष्ट्र मंत्रालयानुसार)
- मंगळवार, 17 फेब्रुवारी 2026 (मुंबई)
- दुपारी 3:15 वा. – लोक भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट
- दुपारी 4:30 वा. – राज भवनातील दरबार हॉलमध्ये सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण आणि पत्रकार परिषद
- सायंकाळी 5:20 वा. – ताज महाल पॅलेस हॉटेलमध्ये भारत-फ्रान्स नावीन्य मंच
- सायंकाळी 7:15 वा. – गेटवे ऑफ इंडियावर भारत-फ्रान्स नावीन्य वर्ष आणि सांस्कृतिक स्मृती कार्यक्रम
मुंबई पोलिसांनी जारी केली ट्रॅफिक अॅडव्हायझरी
भारत-फ्रान्स इनोव्हेशन वर्षानिमित्त दक्षिण मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियावर होणाऱ्या एका कार्यक्रमासाठी ट्रॅफिक अॅडव्हायझरी जारी करण्यात आलीय. दुपारी 2 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, पी. रामचंदानी मार्ग, बी. के. बोमन बेहराम मार्ग आणि महाकवि भूषण मार्गावर ट्रॅफिक जाम राहील.
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौकाच्या जंक्शनपासून छत्रपती शिवाजी महाराज मार्गाचा भाग दोन्ही बाजूंनी इमर्जन्सी वाहनांना सोडून सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद राहील.
- वाहनं पर्यायी मार्गाचा वापर करू शकतात : रीगल जंक्शन - शहीद भगत सिंह मार्ग - महाकवि भूषण मार्ग - बी. के. बोमन बेहराम मार्ग या मार्गानं सामान्य नागरिकांना जाण्याची परवानगी देण्यात आलीय. जोखिम अल्वा चौक ते एडम स्ट्रीट जंक्शनपर्यंतचा भाग इमर्जन्सी वाहनांना सोडून सर्व वाहनांच्या रहदारीसाठी बंद राहील.
- या भागातील नागरिकांनी अल्वा चौक - रेडियो क्लब - पी. रामचंदानी मार्ग - हाजी नियाज आजमी मार्ग - जगन्नाथ पलव चौक (भीड भजन मंदिर) - शहीद भगत सिंह मार्ग - श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शहीद भगत सिंह मार्ग आणि महाकवि भूषण मार्गावरू प्रवास करावा. एडम स्ट्रीट आणि पी. रामचंदानी मार्गावरील टॅक्सी स्टँड तसंच बेस्ट बस स्टँड बंद राहतील.
खालील रस्त्यांवर पार्किंग पूर्णपणे बंद राहील
- नाथालाल पारेख मार्ग
- जगन्नाथ भोसले मार्ग
- कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्ग
- रामभाऊ सालगावकर मार्ग
- शहीद भगत सिंह मार्ग
- बी. के. बोमन बेहराम मार्ग
- हॉटेल ताजच्या मागील रावबहादुर देसाई चौक ते हॉटेल डिप्लोमॅटपर्यंतचा भाग नो-पार्किंग क्षेत्र राहील.
मुंबईतील कार्यक्रमांनंतर राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन नवी दिल्लीला रवाना होतील आणि भारताच्या आयोजनाखालील एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये सहभागी होतील. 17 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यानचा हा दौरा भारत-फ्रान्स सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीला अधिक दृढ करणारा ठरेल. हा दौरा दोन्ही देशांमधील विश्वास आणि मैत्रीचे प्रतीक आहे. संरक्षण, अंतराळ, अणुऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि हवामान बदल यासारख्या क्षेत्रांत भारत-फ्रान्सचे सहकार्य गेल्या अनेक वर्षांपासून मजबूत आहे.
