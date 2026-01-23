साताऱ्यातील निष्ठावंताचे ‘पाय छाटले’, उमेदवारी डावलताच भाजपाचा माजी तालुकाध्यक्ष धनुष्यबाणाच्या चिन्हावर उतरला मैदानात!
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत निष्ठावतांना उमेदवारी डावलल्याने बंडखोरी उफाळून आली आहे. भाजपाने आयारामांना तिकीटे दिल्याने निष्ठावतांमध्ये असंतोषाचा उद्रेक झाला आहे.
Published : January 23, 2026 at 2:27 PM IST
सातारा - भारतीय जनता पार्टी सत्तेत नसताना पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन उंब्रज जिल्हा परिषद गटात संघटनात्मक बांधणी केली. तरी देखील निष्ठावंत कार्यकर्त्यालाच पक्षाने उमेदवारीपासून वंचित ठेवलं. हा अन्याय म्हणजे राजकीय ‘पाय छाटण्याचा’ प्रकार आहे. म्हणूनच शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागले असल्याची भूमिका ॲड. महादेव साळुंखे यांनी स्पष्ट केली. ॲड. साळुंखे यांच्या उमेदवारीने भाजपाच्या उमेदवारापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. तसेच कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघात भाजपमध्ये बंडाळी उफाळून आली आहे.
शिवसेनेत केला प्रवेश - भाजपाने उमेदवारी डावलल्यानंतर ॲड. साळुंखे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत निवडणूक ताकदीने लढण्याचा निर्धार केला. नवीन राजकीय वाटचालीबद्दल माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, भाजपची संघटना मजबूत करण्यासाठी अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे काम केले. कराड उत्तरमध्ये भाजपचा आमदार निवडून आणण्यासाठी गावोगावी प्रचार केला. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षश्रेष्ठींनी कोणतेही ठोस कारण न देता आपल्याला उमेदवारी नाकारली, याची माझ्यासारख्या निष्ठावंताला मोठी खंत वाटली.
नेत्यांनी जाणीव ठेवायला पाहिजे - "मी भाजपमध्ये 2010 पासून सक्रिय आहे. 2012 साली उंब्रज जिल्हा परिषद गटातून भाजपची उमेदवारी घ्यायला कोणीही तयार नसताना मी निवडणूक लढवली. उंब्रजमध्ये स्वखर्चाने भाजपचे पहिले संपर्क कार्यालय सुरू केले. त्याची पक्षाच्या नेत्यांनी जाणीव ठेवायला पाहिजे होती," अशा तीव्र भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
भाजपानं डावललं - जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी केलेल्या सर्व्हेमध्ये आपल्या नावालाच पहिली पसंती असताना उमेदवारी का डावलली, हा प्रश्न माझ्यासह अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना पडला. उंब्रज ही माझी कर्मभूमी आहे. मी सर्वांना परिचित आहे. मी लढवय्या कार्यकर्ता आहे. भाजपमध्ये असताना मी केलेली अनेक आंदोलने जनतेने पाहायली आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव मी निवडणुकीची तयारी केली होती. भाजपाने तिकीट डावलल्याने आता समविचारी पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेत शिवसेनेत प्रवेश केला असल्याचे ॲड. महादेव साळुंखे यांनी सांगितले.
स्टार प्रचारकांच्या जाहीर सभा होणार - राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्षाच्या वाढीसाठी आम्ही एकनिष्ठपणे काम करणार आहोत. जिल्हा परिषद गटाबरोबरच उंब्रज आणि तळबीड गणातील निवडणूक आम्ही शिवसेना कार्यकर्त्यांच्या बळावर ताकदीने लढविणार आहोत. आमच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार नीलेश राणे यांच्यासह स्टार प्रचारकांच्या जाहीर सभा होणार असल्याची माहितीही ॲड. महादेव साळुंखे यांनी दिली.
निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी का नाकारली - "कराड उत्तरमध्ये भाजपाच्या किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ यांच्या पत्नी विद्या वेताळ, दीपाली खोत, बाळासाहेब पोळ, नानासाहेब पिसाळ, दीनेश घाडगे, सीमा घार्गे, प्रमोद गायकवाड, कुलदीप क्षीरसागर, कराड दक्षिणमधील गणेश पाटील यांच्यासारख्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी का नाकारण्यात आली, याचा भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींनी शोध घ्यावा," असा उपरोधिक सल्लाही ॲड. साळुंखे यांनी दिला.
