बुलढाणा जिल्ह्यात भाजपाच मोठा भाऊ; खामगाव भाजपाचाच गड, तर मेहकर–लोणारमध्ये प्रतापराव जाधवांना धक्का
राज्यातील नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. बुलढाण्यात (Buldhana NagarParishad Election) जिल्ह्यातल्या 4 जागी भाजपाने 'गड' कायम ठेवला आहे.
Published : December 21, 2025 at 6:50 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यातल्या 11 नगरपालिकांसाठी आज मतमोजणी झाली. अनेक ठिकाणचे निकाल नेत्यांना धडा शिकवणारे ठरले आहेत. बुलढाणा, चिखली, मेहकर आणि खामगाव नगरपालिकेकडं जिल्ह्याचं लक्ष लागून होतं. बुलढाण्यात शिवसेनेच्या पूजा गायकवाड 18 हजार 525 मते घेऊन विजयी झाल्यात, दुसऱ्या क्रमांकावर महाविकास आघाडीच्या लक्ष्मी काकस तर भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांच्या पत्नी अर्पिता शिंदे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या आहेत.
देशमुख यांनी घेतलेली आघाडी टिकवून ठेवली : चिखली नगरपालिकेची निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. सुरुवातीपासूनच भाजपाचे उमेदवार पंडितराव देशमुख यांनी घेतलेली आघाडी टिकवून ठेवली, शेवटी त्यांच्याच विजयावर शिक्कामोर्तब झालं. देऊळगाव राजात मनोज कायदे यांच्या विरोधात माजी मंत्री डॉ. शिंगणे, माजी आ. शशिकांत खेडेकर एकत्र आले होते. मात्र मनोज कायंदे आणि भाजपाच्या युतीनं दोन्ही माजी आमदारांच्या उमेदवाराला पाणी पाजलं. तिथं माधुरी तुषार शिपणे विजयी झाल्या. सिंदखेडराजात मात्र भाजपा आणि राष्ट्रवादीच्या युतीला यश मिळालं नाही. तिथे डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांचे कट्टर समर्थक शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे सौरभ तायडे विजयी झाले. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांचे होमग्राउंड असलेल्या मेहकरात त्यांना मोठा धक्का बसला असून मेहकर इथं भाजपा आणि शिवसेना वेगवेगळे लढले आहेत.
काँग्रेसच्या उमेदवार स्मिता भोसले दुसऱ्या क्रमांकावर : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे किशोर गारोळे यांची मेहकर नगराध्यक्षपदी वर्णी लागली. खामगाव नगरपरिषदेत राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या वहिनी अपर्णा फुंडकर यांनी एकतर्फी विजय मिळवला. काँग्रेसच्या उमेदवार स्मिता भोसले दुसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या. मलकापुरात भाजपाचे आमदार चैनसुख संचेती यांना सुद्धा मोठा धक्का बसला. तिथं काँग्रेसचे उमेदवार अतिक जवारीवाले नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले.
जिल्ह्यात भाजपाच मोठा भाऊ : शेगावात काँग्रेस उमेदवार प्रकाश एकनाथ शेगोकार मतमोजणीच्या शेवटच्या टप्प्यात विजयी झाले आहेत. लोणारमध्ये काँग्रेसच्या मीरा भूषण मापारी नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या आहेत. जळगाव जामोदमध्ये भाजपाचे गणेश दांडगे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. नांदुऱ्यात भाजपाच्या मंगलाताई सुधीर मुरेकर नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या आहेत. एकंदरीत बुलढाणा जिल्ह्यात भाजपाच्या 4 नगरपालिका ताब्यात आल्या, तर काँग्रेसच्या 3, शिवसेना 1, उबाठा 1, राष्ट्रवादी काँग्रेस 1, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) 1 त्यामुळं जिल्ह्यात भाजपाच मोठा भाऊ असल्याचं या निकालावरून स्पष्ट झालं आहे.
