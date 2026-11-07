सिंधुदुर्गमध्ये परप्रांतीयांकडून जमीन पोखरण्याचे काम? मनसेनेते बाळा नांदगावकर यांचा आरोप
स्थानिक जनतेवर होणारी दादागिरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दम बाळा नांदगावकर यांनी दिलाय.
Published : November 7, 2026 at 4:04 PM IST
सिंधुदुर्ग - परराज्यातील धनदांडग्यांना आणून स्थानिक जनतेवर राजकीय दबाव निर्माण करत महाराष्ट्राची जमीन पोखरण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. पिंगुळी पाझर तलाव आणि सासोली येथील जमीन घोटाळा हा त्याचाच भाग असून, स्थानिक जनतेवर होणारी दादागिरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि खपवून घेणार नाही. विकासकाच्या बाऊन्सर्सचा तातडीने बंदोबस्त करा, अन्यथा मनसेला कायदा हातात घेऊन ‘खळ्ळ-खट्याक’ करावं लागेल, असा थेट इशारा मनसे नेते तथा माजी गृहराज्यमंत्री बाळा नांदगावकर यांनी दिला. बांदा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पिंगुळी येथील उपोषणकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी संबंधित प्रकरणातील परिस्थिती मांडली.
नांदगावकर म्हणाले, पिंगुळी पाझर तलावच्या उपोषणस्थळी भेट दिल्यानंतर तेथील भयानक वास्तव समोर आले. स्थानिक ग्रामस्थ दहशतीच्या छायेखाली वावरत असून, परराज्यातील वाहनांमधून महिला आणि पुरुष बाऊन्सर्स फिरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पाझर तलावाचा आडोसा घेत प्लॉटिंग करून विक्रीच्या जाहिराती तयार केल्या जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मराठी असलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांकडूनही स्थानिकांना मदत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
या गंभीर प्रकरणासंदर्भात जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केल्याचं त्यांनी सांगितलं. ग्रामस्थांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यांना सहकार्य करावे आणि बाऊन्सर्सचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या संपूर्ण परिस्थितीची माहिती पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांना देण्यात येणार असून, त्यांच्या निर्णयानंतर पुढील दिशा ठरवली जाईल, असंही नांदगावकर यांनी स्पष्ट केलं.
सासोलीतील 1250 एकर जमीन प्रकरणावरून आरोप - सासोली येथील जमीन प्रकरणावर बोलताना नांदगावकर यांनी संबंधित विकासकावर गंभीर आरोप केले. महसूल प्रशासनाला हाताशी धरून बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या सह्यांच्या माध्यमातून 1250 एकर जमीन परप्रांतीय धनदांडग्यांच्या घशात घातल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘कोकणाचे कॅलिफोर्निया करू’ म्हणणारे आता कुठे गेले? हेच का ते कॅलिफोर्निया? असा सवाल करत त्यांनी विकासाच्या घोषणांवर टीका केली. राज ठाकरे यांनी खेड येथे घेतलेल्या जाहीर सभेत कोकणी जनतेला आपल्या जमिनी परप्रांतीयांना विकू नका, असं आवाहन केल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सुसंस्कृत नेते असल्याचे सांगत, त्यांची भेट घेऊन कोकणातील विनाशकारी प्रकल्प, जंगल आणि जैवविविधतेचे नुकसान टाळण्याबाबत लक्ष वेधणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. शक्तिपीठ महामार्गाला जनतेचा विरोध असेल, तर मनसे जनतेसोबत रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे निधी नसताना केवळ घोषणाबाजी सुरू असल्याची टीका करत, ‘चाराण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला’ अशी सरकारची अवस्था झाल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेताना, येथे मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे नांदगावकर यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर असल्याची टीका करत, जिल्ह्यातील सर्व प्रश्न पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या कानावर घालणार असून मुख्यमंत्री यांचीही भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला मनसे सिंधुदुर्ग जिल्हा संपर्कप्रमुख शिरीष सावंत, सरचिटणीस संदीप दळवी, जिल्हाध्यक्ष अनिल केसरकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष मिलिंद सावंत, विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष कौस्तुभ सावंत, उपजिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर, दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष विनायक सावंत, उपतालुकाध्यक्ष लक्ष्मण कुबल, दोडामार्ग शहराध्यक्ष मधुसूदन खांबल, गुरुदास गवडे, बांदा शहराध्यक्ष चिन्मय नाडकर्णी, काशिराम गावडे, दिनेश मुळीक, साई कदम यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.