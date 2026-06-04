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कोकण विधान परिषद निवडणूक : ठाकरेंच्या शिवसेनेचा उमेदवार महायुतीच्या गळाला, अर्ज मागे घेतल्याने निवडणूक बिनविरोध, मंत्री भरत गोगावले म्हणाले...

कोकण विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध होण्याच्या मार्गावर असताना अनिकेत तटकरे यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे.

konkan vidhan parishad election unopposed
अर्ज दाखल करताना अनिकेत तटकरे आणि फाईल फोटो - बाळ माने (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 3:19 PM IST

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रायगड - कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार अनिकेत तटकरे यांचा विजय जवळपास निश्चित झाला आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार बाळ माने यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर राज्याचे मंत्री भरत गोगावले यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत अनिकेत तटकरे यांचे अभिनंदन केले असून, त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्यामुळे महायुतीचा विजय निश्चित झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री भरत गोगावले (ETV Bharat Reporter)

बाळ माने यांच्यावर कारवाई - "बाळ माने यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. पक्षविरोधी कारवायात सहभागी झाल्याबद्दल शिवसेना (उबाठा) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ही कारवाई केली आहे," अशी माहिती शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

वरिष्ठांचा निर्णय मान्य - यावेळी गोगावले यांनी कोकणातील जागावाटपाबाबतही भाष्य केले. सुरुवातीपासून ही जागा शिवसेनेने मागितली होती, मात्र महायुतीतील तडजोड आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशामुळे ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडावी लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राजकारणात अनेकदा तडजोडी आणि उलटफेर होत असतात. त्यामुळे वरिष्ठांचा निर्णय मान्य करावा लागतो, असेही मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.

आमदार महेंद्र दळवी नाराज? - दरम्यान, आमदार महेंद्र दळवी यांनी कोकणातील जागा शिवसेनेला मिळावी यासाठी शेवटपर्यंत आग्रह धरला होता. शिवसेनेकडे संख्याबळ अधिक असतानाही जागा राष्ट्रवादीकडे गेल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत विचारले असता गोगावले यांनी राज्यातील इतर काही जागांचे उदाहरण देत महायुतीत निर्णय केवळ संख्याबळावर होत नसल्याचे स्पष्ट केले.

वरिष्ठांनी जे ठरवले ते मान्य - विधान परिषदेच्या जागेच्या बदल्यात रायगडचे पालकमंत्रीपद भरत गोगावले यांना मिळणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना आम्ही त्याग करणारी माणसं आहोत. वरिष्ठांनी जे ठरवले ते मान्य करतो, असे सांगत त्यांनी संयमित भूमिका घेतली. ज्या व्यक्तीने अडीच वर्ष मंत्रिपदाचा त्याग केला, त्याच्यासाठी पालकमंत्रीपद "किस चीज की बात" आहे, असे सूचक वक्तव्य करत त्यांनी वरिष्ठ नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. वस्तुस्थिती समोर ठेवून अंतिम निर्णय वरिष्ठच घेतील आणि तो आम्हाला मान्य असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एकूणच कोकण विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध होण्याच्या मार्गावर असताना अनिकेत तटकरे यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. मात्र या निमित्ताने महायुतीतील जागावाटप, पालकमंत्रीपदाची चर्चा आणि महेंद्र दळवी यांच्या नाराजीमुळे कोकणातील राजकारण चर्चेत आले आहे.

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TAGGED:

ANIKET TATKARE UNOPPOSED
SHIV SENA UBT BAL MANE
अनिकेत तटकरे बिनविरोध
मंत्री भरत गोगावले
KONKAN VIDHAN PARISHAD ELECTION

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