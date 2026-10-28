अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघात किरण सरनाईक यांची बाजी; सलग दुसऱ्यांदा विजय
किरण सरनाईक यांनी महाविकास आघाडीच्या उमेदार आदिती पोहरे यांचा पराभव केला. अमरावती विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी नैना गुंडे यांनी त्यांच्या विजयाची घोषणा केली.
Published : October 28, 2026 at 5:28 PM IST
अमरावती - अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार किरण सरनाईक यांनी बाजी मारली. त्यांना 16 हजार 663 मतं मिळाली. या मतदार संघात किरण सरनाईक यांचा हा सलग दुसरा विजय आहे. महाविकास आघाडीच्या उमेदार आदिती पोहरे यांचा त्यांनी 8 हजार मतांनी पराभव केला. अमरावती विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी नैना गुंडे यांनी किरण सरनाईक यांच्या विजयाची घोषणा केली.
पहिल्या फेरीपासून घेतली आघाडी - लोकशाही भवन येथे मंगळवारी सकाळी 8 वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाल्यावर एकूण 35 हजार 810 पैकी पहिल्या पसंतीच्या 14 हजार मतांची मोजणी पहिल्या फेरीत होताच किरण सरनाईक यांनी 3903 मतं घेऊन 2 हजार 584 मतांची आघाडी घेतली. यानंतर दुसऱ्या फेरीत सरनाईक यांना 3334 मतं मिळाली, या फेरीअखेर त्यांनी 1096 मतांची आघाडी घेतली. तिसऱ्या फेरी अखेर 8 हजार 162 मतं घेऊन किरण सरनाईक यांनी 3 हजार 454 मतांची आघाडी घेतली. या फेरीत आदिती पोहरे यांना 4866 आणि श्रीकांत देशपांडे यांना 4668 मतं मिळाली. तिसऱ्या फेरी अखेर विजयासाठी एकूण 16 हजार 131 मतांचा कोटा निश्चित झाला. यानंतर बाद फेऱ्या सुरू झाल्या असता किरण सरनाईक यांची आघाडी कायम होती.
24 बाद फेऱ्यानंतर लागला निकाल - 16 हजार 131 मतांचा कोटा निश्चित झाल्यावर दुसऱ्या पसंती कामाच्या मतांसाठी एकूण 24 बाद फेऱ्या झाल्या. 23 व्या बाद फेरीत किरण सरनाईक यांना 13 हजार 661 मतांची आघाडी मिळाली. आदिती पोहरे यांना 7 हजार 566 मतं मिळाली तर श्रीकांत देशपांडे यांना 7 हजार 717 मतं मिळाली. 24 व्या बाद फेरीत श्रीकांत देशपांडे हे बाद झाले. त्यांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमध्ये किरण सरनाईक यांना 16 हजार 663 तर आदिती पोहरे यांना 8 हजर 636 मतं मिळाली. या बाद फेरीअंती श्रीकांत देशपांडे मतांचा निश्चित कोटा पूर्ण करून या मतदार संघात सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला.
सर्वांच्या प्रयत्नांना यश - अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघात सलग दुसऱ्यांदा जो विजय मिळवला तो महायुतीमध्ये असणाऱ्या सर्वांच्या प्रयत्नांचं यश असल्याची प्रतिक्रिया किरण सरनाईक यांनी दिली. शिक्षकांसाठी मी गत सहा वर्षाची काही कामं केली, ती शिक्षकांसमोर मांडली. कोरोनाचा काळ असताना देखील मी शिक्षकांचे प्रश्न रेटून धरले. शिक्षकांना न्याय मिळावा असंच माझं धोरण होतं. शिक्षकांचे हक्क शिक्षकांना मिळावे यासाठी सत्तेत असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी सत्ता पक्षात सहभागी झालो. आमचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे हे यश मिळालं. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील महायुतीच्या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी माझ्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे आज आम्ही यशस्वी झालो असं किरण सरनाईक म्हणाले.
महायुतीचा जल्लोष - किरण सरनाईक यांचा विजय निश्चित होताच महायुतीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करण्यास सुरुवात केली. शिवसेना शिंदे गट, भाजपा आणि आमदार रवी राणा यांच्या युवास्वभिमान पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी मतमैजणी केंद्राबाहेर गुलाल उधळत आणि ढोल ताशांच्या नादात विजयोत्सव साजरा केला.
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