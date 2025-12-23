ETV Bharat / politics

काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद असल्याचा भाजपाच्या प्रवक्त्याचा दावा; रॉबर्ट वाड्रा यांनी नेमकं काय म्हटलं?

काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी प्रियांका गांधींचं कौतुक करताना केलेल्या एका विधानामुळे भाजपानं राहुल गांधींवर निशाणा साधला. जाणून घ्या, काय घडलं?

poonawala alleges congress internal dispute
संग्रहित- पूनावाला, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा (Source- ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते इम्रान मसूद यांनी प्रियांका गांधी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पाठिंबा असल्याचं वक्तव्य केल्यानंतर राजकीय पडसाद उमटले आहेत. भाजपा प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी काँग्रेस पक्षात मोठी उलथापालथ सुरू असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत केला.

भाजपा प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हटलं, "लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जनतेचा, पक्षाच्या सदस्यांचा आणि काँग्रेस मुख्यालयाचा पाठिंबा गमावला आहे. काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी स्पष्टपणं सांगितलं की त्यांना आता राहुल गांधींवर विश्वास नाही. राहुल यांना हटवा. प्रियांका गांधींना आणा. प्रियांका गांधींना पंतप्रधान करण्याच्या दिशेनं काम करण्याची इम्रान मसूद यांची इच्छा आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांनीदेखील त्यांना पाठिंबा दिला आहे".

पुढे भाजपा प्रवक्ते पूनावाला यांनी म्हटलं, " काही दिवसांपूर्वी ओडिशामधील काँग्रेस नेते मोहम्मद मोकीम यांनीही राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांना पदावरून काढून टाकावे, अशी मागणी केली होती. त्यांची जागा प्रियांका गांधी यांनी घ्यावी", असे म्हटलं होतं. यावरून राहुल गांधींवर कोणीही विश्वास ठेवत नाही, हे स्पष्ट होते", असा भाजपा प्रवक्त्यानं दावा केला.

  • वृत्तसंस्थेशी बोलताना काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद म्हणाले, "प्रियांका गांधींना पंतप्रधान करा, मग, त्या इंदिरा गांधींप्रमाणे कशी प्रतिक्रिया देतात ते पहा. त्यांच्या नावासोबत 'गांधी' जोडलेले आहे. त्या इंदिरा गांधींची नात आहेत. ज्यांनी पाकिस्तानचे इतके नुकसान केले की त्यांच्या जखमा अजूनही बऱ्या झालेल्या नाहीत."
  • पुनावाला यांनी राहुल गांधींवर टीका केल्यानंतर इम्रान मसूद यांनी भाजपावर टीका केली. ते म्हणाले, " राहुल गांधी हे माझे आणि प्रियांका गांधींचेही नेते आहेत. भाजपाच्या नेत्यांना काही काम नाही. राहुल गांधी हे सर्वमान्य नेते आहेत. तुमच्याकडं (भाजपा) कोणाचं नेतृत्व राहणार आहे, याबाबत भाजपाच्या नेत्यानं विचार करावा", असा काँग्रेस खासदारानं पलटवार केला.

रॉबर्ट वाड्रा यांनी काय दिली प्रतिक्रिया- काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी मंगळवारी पक्षाच्या सरचिटणीस आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांना संभाव्य पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून जोरदार पाठिंबा दर्शविला. त्यावर प्रियांका गांधी यांचे पती आणि व्यावसायिक रॉबर्ट वाड्रा यांनी मंगळवारी सांगितलं की, स्वाभाविकपणे अशा अपेक्षा आणि मागण्या विविध स्तरांतून पुढे येतात. मी राजकारणात यावे, अशीही मागणी होत आहे. पण, सध्या देशातील जनतेला भेडसावणाऱ्या खऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.”

हेही वाचा-

TAGGED:

IMRAN MASOOD
SHEHZAD POONAWALLA ON RAHUL GANDHI
प्रियांका गांधी
PRIYANKA GANDHI FOR PM
BJP VS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.