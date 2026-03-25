अजित पवार प्रकरणात कटकारस्थान असेल तर उघड करू; ‘मुडदेही खणून काढेन’ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अजित पवार यांच्या अपघातप्रकरणी चौकशी सुरू असून, कोणतीही गफलत किंवा कट असल्यास तो उघडकीस आणला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली.
Published : March 25, 2026 at 10:03 PM IST
मुंबई - राज्याच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघातप्रकरणी चौकशी सुरू असून, या प्रकरणात कोणतीही गफलत किंवा कट असल्यास तो उघडकीस आणला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून आमदार रोहित पवार आणि अमोल मिटकरी सातत्याने गृहविभागाकडून याबाबत कुणी बोलावं अशी मागणी करत होते. आज शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांच्या अपघाताबाबत सविस्तर माहिती दिली.
पायलटचा बदल, शवविच्छेदन अहवाल आणि चौकशी - विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, अजित पवार यांच्या अपघाताची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) मार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. मुंबई-बारामती दौऱ्यावेळी पायलट आणि को-पायलट यांची ब्रेथ ऍनालायझर चाचणी करण्यात आली असून त्यात अल्कोहोलचा अंश आढळला नाही. सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही अजित पवार विमानतळावर दिसत असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
पोस्टमार्टम अहवालानुसार मृत्यूचं कारण ‘अनेक गंभीर दुखापती’ (multiple injuries ) असं नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच, या विमानातून कोणतेही संवेदनशील साहित्य वाहतूक करण्यात आल्याचे पुरावे अद्याप सापडले नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. पायलटची नेमणूक ऐनवेळी करण्यात आली नव्हती, तर त्याचे वेळापत्रक आदल्या रात्रीच निश्चित करण्यात आले होते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणी VSR कंपनीच्या विमानाची वेळोवेळी तपासणी करण्यात आली असल्याचा अहवालही असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच याबाबत पुढील तपास CID करत आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा सविस्तर अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, या प्रकरणात कोणतीही कटकारस्थान (conspiracy) असल्यास ती उघडकीस आणली जाईल आणि दोषींना सोडले जाणार नाही. “मुडदेही खणून काढेन,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
कर्नाटकमधला एफआयआर बेकायदेशीर? - एफआयआर आणि एडीआर प्रक्रियेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये एडीआर नोंदवला जातो आणि चार्जशीट महत्त्वाची असते. कर्नाटक पोलिसांनी नोंदवलेला ‘झिरो एफआयआर’ बेकायदेशीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. ते म्हणाले, “गुन्हे न्यायव्यवस्था समजून घेणे आवश्यक आहे. या व्यवस्थेत अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये एडीआर (Accidental Death Report) नोंदवला जातो. झिरो एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार कर्नाटक पोलिसांना नाही. जेव्हा पीडित व्यक्ती एफआयआर नोंदवण्याच्या स्थितीत नसते, तेव्हाच झिरो एफआयआर नोंदवला जातो. कर्नाटक पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्रात चौकशी व्यवस्थित सुरू नसल्याचा आरोप करत हे प्रकरण राजकीय हेतूने उचलण्यात आलं आहे.”
अजित पवारांवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची चौकशी झाली पाहिजे. या चौकशीच्या आड कोणीही येता कामा नये. या संदर्भात प्रत्येकाच्या भावना तीव्र आहेत. अनेकजण मांडत नसतील तरी प्रत्येकाला असंच वाटतं असा टोला त्यांनी रोहित पवारांना लगावला.
महिलांचे गुन्हे लवकर मार्गी लागत असल्याचा दावा - महिलांवरच्या अत्याचाराचं प्रमाण वाढत आहे. संगमनेरमधील ऍसिड हल्ला असेल किंवा इतर अत्याचाराच्या घटना असतील याबाबत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबत राज्य सरकारकडून जलद कारवाई केली जात असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. अशा प्रकरणांपैकी 89 टक्के केसेसमध्ये 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 2012-13 मध्ये दोषसिद्धीचा दर केवळ 8 ते 9 टक्के होता, मात्र आता बीएनएस(BNS) लागू झाल्यानंतर हा दर 78 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं.
बेपत्ता आणि अपहरणाच्या घटनांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, जानेवारी 2012 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत एकूण 1,37,211 मुले-मुली बेपत्ता झाली. त्यापैकी 75 टक्के मुलींचा शोध लावण्यात यश आलं आहे. या प्रकरणांमागील कारणांमध्ये 56 टक्के प्रकरणे प्रेमसंबंधांशी संबंधित असून, 21.38 टक्के कौटुंबिक वाद आणि 2 टक्के मानसिक आजार ही कारणे आढळून आली आहेत. बलात्काराच्या घटनांमध्ये 99.31 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी हे ओळखीचेच असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. तसंच, अशा 90 टक्के केसेसमध्ये 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केलं जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईत 2024 मध्ये 44 हजार किलो, तर 2025 मध्ये 56 हजार किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
कोकणातील शेतकऱ्यांना 22 हजार हेक्टरी मदत? - कोकणात अवकाळी पावसामुळे आंबा-काजू शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली होती. यासंदर्भात बोलताना, “कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्याचे पंचनामे सुरू आहेत. पूर्ण अहवाल आल्यानंतर शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मदत केली जाईल. मागच्या वर्षी 15000 रूपये मदत दिली होती. पण यावेळी 22 हजार रूपयांपर्यंत हेक्टरी मदत केली जाईल.” असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंत्र्यांना मारहाण, विधेयक मंजूर करण्याची घाई - या उत्तरात सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना मारहाण झाली, याबाबत अनेक आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. पण मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय सभागृहात बोलणं टाळल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी केला. दोन्ही सभागृह संपल्यानंतर विरोधी पक्षांनी पत्रकार परिषदेत हे आरोप केले. त्याचबरोबर सरकारने वाढते पेट्रोलचे दर, गॅसचा काळाबाजार याबाबत सरकारने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही असंही ते म्हणाले. विधेयकावर चर्चा न घेता अनेक विधेयके मंजूर करण्यात आली. याआधी असं कामकाज कधी झालं नाही ते रेटून नेण्यात आल्याचं राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी सांगितलं.