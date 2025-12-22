नगरपालिकांच्या निकालानंतर आता कागलच्या राजकारणात मंडलिक-मुश्रीफांच्या संघर्षाचा नवा अध्याय, महायुतीत पडणार 'ठिणगी'
कागलमध्ये मुश्रीफ समरजीत घाटगे यांच्या अनपेक्षित आघाडीनं शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक (Sanjay Mandlik) दुखावले आहेत.
Published : December 22, 2025 at 8:08 PM IST
कोल्हापूर : 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष म्हणून कागलच्या विधानसभेला शड्डू ठोकलेले विक्रमसिंह घाटगे यांचे पुत्र समरजीत घाटगे यांनी कालपर्यंत जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवलेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी दोन हात केले. 2019 आणि 2024 ला दोनवेळा समरजीत घाटगे यांचा पराभव झाला. 10 वर्षानंतर लागलेल्या नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं कागलमध्ये मोठमोठ्या राजकीय विश्लेषकांना चकवा देत समरजित आणि मुश्रीफ यांनी 'हातमिळवणी' करत नगरपालिका निवडणूक लढवली आणि जिंकलीसुद्धा. मात्र मुश्रीफ-समरजीत यांच्या अनपेक्षित आघाडीनं शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक दुखावले. सत्तेच्या सारीपाटात मंत्री मुश्रीफ यांनी कुठेही आपल्या गटाचा विचार केला नाही याची 'सल' संजय मंडलिक यांना होती. होम ग्राउंड असलेल्या मुरगुड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुश्रीफ-समरजित यांच्या आघाडीला जोरदार धक्का देत माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेनं मुरगुड नगरपालिकेवर भगवा फडकवला. गुलालात न्हालेल्या मंडलिक यांनी मुश्रीफ यांच्यावर शरसंधान साधत कोल्हापूर जिल्हा बँक, कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ गोकुळमध्ये तालुक्यातील प्रमुख गट असलेल्या मंडलिक गटाला सापत्न वागणूक दिल्याची सल बोलून दाखवली. मंत्री मुश्रीफ यांना हिटलर संबोधन्यापर्यंत या दोघातील संघर्ष पेटला आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत मंडलिक यांचे पुत्र वीरेंद्रसिंह यांचा पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागला. कोल्हापूर जिल्हा बँकेतही माजी आमदार संजय घाटगे यांना स्वीकृत संचालक करणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर मुरगुडच्या निकालानंतर माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी चांगलंच तोंडसुख घेतलं.
हिटलर नव्हे मी गोरगरीब जनतेचा सेवक : "हिटलर नव्हे, मी गोरगरीब जनतेचा सेवक आहे, असा पलटवार वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला. जनतेचं पाठबळ आणि कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमावर शून्यातून मोठा झालेला मी कार्यकर्ता आहे. त्यांना खरे दुःख मी आणि समरजीतसिंह घाटगे एकत्र आल्याचं झालं असावं. त्यांची ती जखम अजूनही जाईनाशी झाली आहे. भविष्यात आपलं काय होईल या भीतीतूनच हे उद्गार आले असावेत, कोणाही बापजाद्याची पुण्याई आपल्या पाठीशी नाही. ना वडील आमदार, ना खासदार, ना मंत्री एका सामान्य कुटुंबातून वर आलो आहे. जनतेचं पाठबळ आणि कार्यकर्त्यांच्या श्रमावर मोठा झालेला मी कार्यकर्ता आहे. हे भान मी नेहमीच माझ्या मनामध्ये ठेवलं आहे. त्यामुळं मी कधीच माझ्या मर्यादा ओलांडलेल्या नाहीत. गेली 22 वर्षे मी मंत्री आहे. बोलण्यात, चालण्यात, वागण्यात कधीही अहंभाव दाखवला नाही आणि कधीही उतलो-मतलो नाही. समाजकारणात आणि राजकारणात गेली 40 वर्षे मी आहे. या एवढ्या मोठ्या प्रवासात अनेकांशी संघर्ष करण्याची वेळही आपल्यावर आली. गोकुळमध्ये वीरेंद्र मंडलिक यांच्या पराभवाबाबत बोलताना मी यापूर्वी अनेकदा त्यांना म्हणालो आहे की ती मतपेटी गोकुळमध्ये अजूनही तशीच आहे. तुमची चार माणसं द्या, आमची चार माणसं देतो. परंतु, ते अनेक निवडणुकांमध्ये जे करतात तसं करण्याची आपली प्रवृत्ती नाही आणि आम्हाला तशी शिकवणही नाही. कारण राजकारणात प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हता याचं दुसरं नाव हसन मुश्रीफ." असा पलटवार, मुश्रीफ यांनी मुरगुड नगरपालिकेत विजयी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या सत्कारावेळी केला.
कागलच्या संघर्षाला आहे सहकाराच्या राजकारणाची किनार : सहकार पंढरी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापुरात त्यातल्या त्यात कागलमध्ये सर्वच पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचे सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा सरसेनापती खासगी साखर कारखाना, माजी खासदार संजय मंडलिक यांचा सदाशिवराव मंडलिक कागल तालुका सहकारी साखर कारखाना, समरजीत घाटगे यांचा श्रीशाहू साखर सहकारी साखर कारखाना तर माजी आमदार संजय घाटगे यांचा अन्नपूर्णा गूळ प्रक्रिया कारखाना आणि सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्थाचं जाळं कागल तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. सहकारी आणि खासगी साखर कारखानदारी, सहकारी दुग्ध व्यवसायिक संस्था, शिक्षण संस्था यामुळं तालुक्यातील चारही गट प्रबळ आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांना कोल्हापूर जिल्हा बँक कर्जपुरवठा करतो, सहकारी दुग्ध व्यवसायिक संस्थांना गोकुळ काही प्रमाणात अर्थसहाय्यक करतं या दोन्हीही महत्त्वाच्या संस्था मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या ताब्यात असल्यामुळं मंडलिक यांची तालुक्यात गोची करण्याचा प्रयत्न मुश्रीफ करत आहेत. मात्र, दोघंही महायुतीचा भाग असल्यामुळं नगरपालिकेच्या निमित्तानं दोघांमधील उफाळून आलेला संघर्ष तालुक्याच्या राजकारणात नवा अध्याय तयार करतो का? मंडलिक आणि मुश्रीफ संघर्ष अल्पकाळासाठी आहे की यामध्ये कोणी मध्यस्थी करेल? या सर्वच प्रश्नांची उत्तर येणाऱ्या निवडणुकीत मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया, राजकीय विश्लेषक दयानंद लिपारे यांनी व्यक्त केली.
