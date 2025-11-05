ETV Bharat / politics

हरियाणाचा मतचोरीचा पॅटर्न आता महाराष्ट्रातही; हर्षवर्धन सपकाळांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

भाजपा निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतचोरी करत आहे. महाराष्ट्रात हरियाणा पॅटर्नप्रमाणे घोटाळे होत असल्याचा आरोप, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

Harshwardhan Sapkal
हर्षवर्धन सपकाळ (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 7:59 PM IST

1 Min Read
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. "भारतीय जनता पक्ष निवडणूक आयोगाच्या मदतीनं मतचोरी करुन सरकार चोरत आहे," असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलाय. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हरियाणातील मतचोरीचा ढिगभर पुराव्यांसह पर्दाफाश केल्यानंतर सपकाळ यांनी महाराष्ट्रातही तसाच प्रकार होत असल्याचा दावा केलाय.


...तरीही आयोग झोपेचं सोंग घेतोय: "राहुल गांधी यांनी एक एक पुरावा देऊन निवडणूक आयोगाला उघडं केलं, पण तरीही आयोग झोपेचं सोंग घेतोय. झोपलेल्या माणसाला जागं करता येतं, पण झोपेचं नाटक करणाऱ्याला नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. निवडणूक आयोग हा भाजपा सरकारच्या हातातील कठपुतली बाहुली बनलाय. मतदार याद्यांतील घोळ हा लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि यामागे सरकारचा थेट हात आहे. निवडणूक आयोग हा सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे, मतदार यादीमध्ये तांत्रिक घोटाळा मोठ्या प्रमाणात केला आहे. मतदार यादी नोंदण्याची आणि मतदार यादीमध्ये नाव इतरत्र वळविण्याच्या अनुषंगाने एकत्रित स्वरूपाची गुन्हेगारी सुरू असून निवडणूक आयोग मात्र हातावर हात देऊन बसला आहे.


महाराष्ट्रात हरियाणा पॅटर्न : "मतदार यादीमध्ये तांत्रिक घोटाळे मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत. एका व्यक्तीचं नाव वेगवेगळ्या बूथवर २२ वेळा दिसतंय. एका ब्राझिलियन मॉडेलचं नावसुद्धा २२ वेळा मतदार यादीत आहे. हरियाणात २५ लाख मतांचा घोटाळा उघड झालाय. महाराष्ट्रातही त्याच हरियाणा पॅटर्नने भाजपानं चोरीचं सरकार बनवलं. महाराष्ट्रात अवघ्या सहा महिन्यात ४७ लाख मतदार वाढले आणि मतदानानंतर रात्रीच्या अंधारात ८ टक्के मतदान वाढल्याचं दाखवलं गेलं. आता ह्याच सदोष याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी वापरल्या जात आहेत. मतदार यादीतील दुबार तिबार मतदाराच्या नावापुढे स्टार लावण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात घेतला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, त्यांच्याकडं दुबार, तिबार, दोनशे बार, पाचशे बार एका मतदाराची नावं यादीत आहेत. विरोधकांनी त्या दुरुस्त करण्याची मागणी केली तरी त्याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. कारण हे सगळं भाजपाला अनुकूल आहे," असा दावा सपकाळ यांनी केला.

