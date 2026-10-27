आमच्या लग्नाकडेपण लक्ष द्या! मतपेट्यात सापडल्या भन्नाट मागण्यांच्या चिठ्ठ्या, महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांचा मतमोजणीवर आक्षेप
पुण्यात शिक्षक आणि पदवीधर आमदार मतमोजणीच्या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी आक्षेप घेतलाय. इतरही आरोप करण्यात आलेत.
Published : October 27, 2026 at 4:12 PM IST
पुणे - विधानपरिषदेच्या पुणे पदवीधर आणि पुणे शिक्षक मतदार संघाच्या मतमोजणीला सुरवात झाली असून पुणे शिक्षक मतदार संघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार जयंत आसगावकर यांनी मतमोजणीवर आक्षेप घेतला आहे. मतदार संघात जात असताना आम्हाला मोबाईलसह चावी, कागद पेन घेऊन जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्याबाबत तक्रार केल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. तसंच 42 टेबलची बेरीज एक आली पाहिजे अन्यथा, आक्षेप घ्यावा लागेल, असं ते म्हणाले. मतमोजणी अधिकाऱ्यांवर दबाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
पुण्यातील बालेवाडी येथे पुणे शिक्षक आणि पुणे पदवीधर मतदारसंघांच्या मतमोजणीला सुरवात झाली असून मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात ही मतमोजणी होत आहे. सकाळी मतमोजणीला सुरवात झाल्यावर महाविकास आघाडीकडून आक्षेप घेण्यात आला. तर दुसरीकडे पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणी प्रक्रियेवर उमेदवार हर्षदा देशमुख यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. सीलच्या मुद्द्यावर आम्ही आक्षेप घेतला असून, अद्याप वैध आणि अवैध मतांची फेरी बाकी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अजून विजयी मतांचा कोटासुद्धा ठरला नाही, मतमोजणी केंद्रात पाणी आणि बिस्किटांसारख्या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पदवीधरांच्या लग्नाचा प्रश्न, नोकऱ्यांचा प्रश्न यावर मतपेट्यांमध्ये भन्नाट चिठ्ठ्या सापडल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसंच अनेक सामाजिक प्रश्न पदवीधरांचेही आहेत. ते सगळेच गंभीर आहेत, त्यावर काम करावे लागेल असंही त्या म्हणाल्या.
यावेळी हर्षदा देशमुख म्हणाल्या की, मतमोजणीच्या ठिकाणी नियोजनाचा अभाव आहे. तसंच यावेळी निकालात नक्कीच बदल घडेल, महाराष्ट्राचा गोकुळ होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. तर जयंत आसगावकर म्हणाले की ऐन वेळी मतमोजणी केंद्रावरील नियमावली बदल करण्यात आले. कागद आणि पेन नेण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला. आधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यासाठी गेलो तेव्हा जाणवलं की अधिकारी देखिल दबावात आहेत. निवडणूक अधिकाऱ्यांवर सरकारचा दबाव आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
यावेळी भाजपाचे शिक्षक उमेदवार कौस्तुभ गावडे म्हणाले की, पुणे शिक्षक आणि पदवीधर या दोन मतदार संघांची निवडणूक पार पडली असून आज सकाळपासून मतदानाची सुरुवात झालेली आहे. शिक्षक मतदार संघामध्ये तरी खूप चांगल्या पद्धतीने आता पहिला जो टप्पा असतो फिल्टरिंगचा तो झालेला आहे, टॅली झालेल्या आहे. पाचही जिल्ह्यातनं खूप चांगला प्रतिसाद मिळतोय मी निवडून येणार हा नक्कीच माझा विश्वास आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.