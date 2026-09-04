नागपुरात 'डीजे' बंदीनंतर भाजपा नेत्यांची परस्परविरोधी भूमिका, हिंदू सण बघूनच पोलिसांनी निर्णय घेतल्याचा आरोप
डीजे बंदीविरोधात नागपुरात भाजपामध्ये मतभेद असल्याचं दिसून आलं आहे.
Published : September 4, 2026 at 6:53 AM IST
नागपूर - गणेशोत्सव काळात कर्णकर्कश डीजे'वर निर्बंध घाला, ही मागणी पुणे येथून सुरू झाली असली तरी नागपूरने त्यात निर्णायक आघाडी घेतली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा डीजेसंदर्भात सूतोवाच केले आहे. 'डीजे' चा कर्णकर्कश, कानठळ्या बसवणारा आवाज लहान मुलांसह वयोवृद्ध आणि सर्व वयोगटाती नागरिकांना त्रासदायक ठरतो आहे.
या संदर्भात भाजपाचे माजी आमदार संदीप जोशी यांनी एक भूमिका घेतली की, यंदाच्या गणेशोत्सवात डीजे वाजवण्यावर निर्बंध लावले जावे. संदीप जोशी यांची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुण्यातील वक्तव्यालाच धरून आहे. ही मागणी जोर धरत असतानाच नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नागरे पाटील यांच्या आदेशाने गुरुवारी पुढील तीन महिन्यांकरिता डीजेसह कर्णकर्कश साऊंड सिस्टिमवर निर्बंध लावण्यात आल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आणि इथेच भाजपा नेत्यांमधील मतभेद समोर आले आहेत.
एकीकडे संदीप जोशी पोलिसांच्या या निर्णयाचे स्वागत करत असले तरीही दुसरीकडे भाजपाचे आमदार प्रवीण दटके व शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेशी भाजपाचे नेते सहमत नाहीत का? असा देखील प्रश्न उपस्थित होतोय.