राज्याचे मुख्यमंत्री आयोगाच्या अध्यक्षांचे प्रवक्ते म्हणून का काम करत आहेत? मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा फडणवीस यांना सवाल
सरकारला वाटत आहे की गरीबाची पोरं अधिकारी होऊ नये. तुम्ही गरीबाच्या आई बापानी बघितलेल्या स्वप्नांनाचा का चुरडा करत आहात.
Published : October 5, 2026 at 10:47 PM IST
पुणे - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट दिली आणि यावेळी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टrका करत सरकारने पोरांची मागणी पूर्ण करावी अशी विनंती केली. सरकारने या तरुणांचं रोष अंगावर ओढवून घेऊ नये असं यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले.
एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा यामागणीसाठी विद्यार्थ्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या पाच दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध नेते मंडळी भेट देऊन आपलं पाठिंबा दर्शवत आहेत. आज मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, माझं पुण्यनगरीतून सगळ्या विद्यार्थ्यांना आवाहन आहे, तुम्हाला थोडाही कलंक लागू नये. तुमचा माय बाप घरी वाट बघत आहे. मुलाला नोकरी मिळाली तर कितीही दुष्काळचं संकट आलं तरी काही फरक पडणार नाही. विद्यार्थ्यांचं जे हे आंदोलन सुरू आहे त्यासाठी मी महाराष्ट्र बंद करेन. यांना मस्ती आली आहे. तसंच हे आंदोलन राजकीय कसं काय आहे. विद्यार्थ्यांना बळ दिलं गेल नाही पाहिजे का. मी इथं येत असताना मला सकाळपासून फोन चालू आहेत. तिकडे जाऊ नको. मला कायं विकत घेतलं की काय तुम्ही असं यावेळी जरांगे यांनी सांगितलं.
जरांगे पुढे म्हणाले की, सरकारमधील या लोकांना आपले आपले म्हणून मी डोक्यावर घेतलं होतं. मी जर जातीवादी असतो तर इकडे आलो नसतो. सरकारने विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य केली पाहिजे. राज्याचे मुख्यमंत्री हे आयोगाच्या अध्यक्षांचे प्रवक्ते म्हणून का काम करत आहेत. सरकारने त्याला एका दिवसात काढून टाकून पोरांची मनं जिंकली पाहिजे. सरकारला वाटत आहे की गरीबाची पोरं अधिकारी होऊ नये. तुम्ही गरीबाच्या आई बापानी बघितलेल्या स्वप्नांनाचा का चुरडा करत आहे. कोण राजकारण करायला नाही आलं आहे इथं, तुम्हाला तुमची सत्ता लखलाभ आहे. हे सरकार हिंदुत्व म्हणत आहे मग आम्ही कोण आहे. हिंदुत्व म्हणता आणि हिंदूंच्या मुलांना का त्रास देत आहे. हिंदुत्व तुमच्या बापाची जहागिरी नाही. आपल्यात जातीजातीत विखरून आपल्यात भांडण लावण्याचं या सरकारचं काम सुरू आहे, अशी टीका यावेळी त्यांनी केली.
मला तर या लोकांनी कोणा कोणाची माणसं आहे हे सांगितलं मलाचं अजून मेळ लागत नाही मी कुणाचा आहे, अशी मिश्किल टिप्पणीही जरांगे पाटील यांनी केली. पहिलं मला म्हणाले शिंदेचा माणूस आहे नंतर म्हणाले फडणवीसचा माणूस आहे आणि नंतर तर शरद पवारचा माणूस आहे म्हणाले. पण मी फक्त शेतकऱ्याचा पोरगा आहे. आज तुम्ही नशीबवान आहे. तुमच्यासोबत इतके मोठं मोठे लोक आहेत. तुमच्याकडे एवढा हुशार वकील आहे. तुम्ही नशिबवान लोक आहेत. तुमच्या मागे मुरब्बी लोक आहेत. आमच्या मागे पंचायत समिती सदस्य पण नाही तरी गुडघे टेकायला लावतोय. मी फक्त 3 महिने गप्प आहे. मग आलोच. अमृता वहिणीकडे हळदी कुंकाला येणार आहे. आमचे दाजी खूपच चिकट आहेत. फडणवीस साहेब तुम्ही एवढे का कोपले. माझी सरकारला विनंती आहे की, या ह्या पोरांची मागणी पूर्ण करावी अशी विनंती करतो. सरकारने या पोरांचा रोष अंगावर ओढवून घेऊ नये असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा...