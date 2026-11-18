फडणवीस यांची खुर्ची जाणार! एसआरए घोटाळ्यावरून संजय राऊत आक्रमक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खुर्ची जाणार असल्याचं भाकित शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलंय. एसआरए घोटाळ्यावरून राऊत यांनी लवकरच नवा बॉम्ब टाकण्याचा इशारा दिलाय.
Published : November 18, 2026 at 11:22 AM IST
मुंबई - मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) कथित घोटाळ्यात मर्जीतील बिल्डरांना वाचवले जात असून, या प्रकरणाची चौकशी जाणीवपूर्वक रोखली जात असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मी शांत बसणार नाही. लवकरच आणखी एक बॉम्ब टाकणार आहे. त्यानंतर फडणवीसांना राजीनामा द्यावा लागेल, असा थेट इशारा राऊत यांनी दिला. त्यामुळे एसआरए घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. बुधवारी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
राऊत यांनी, मुंबईतील एसआरए प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुंबईतील अनेक पॉश भागात झोपडपट्ट्या नसतानाही तेथे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रकल्प उभे करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा सुमारे 300 प्रकल्पांमध्ये तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणातील सत्य बाहेर येईपर्यंत आपण सरकारचा पाठपुरावा सोडणार नाही, असे स्पष्ट केले.
आयुक्तांच्या पत्रालाही केराची टोपली - मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी एसआरए प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवल्याचा मुद्दा राऊत यांनी उपस्थित केला. आयुक्तांनी पत्राद्वारे गंभीर बाबी निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही चौकशी का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नैतिकता असलेला मुख्यमंत्री असता, तर सर्वप्रथम या 300 प्रकल्पांना स्थगिती दिली असती. मात्र, सरकारकडून तसे केले जात नाही. बिल्डरांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण हा विषय मी सोडणार नाही, असं राऊत यांनी ठणकावलं.
जैसा नरेंद्र, वैसा देवेंद्र - राऊत यांनी एसआरए घोटाळ्याबरोबरच अजित पवार यांच्या मृत्यूशी संबंधित संशयास्पद बाबींच्या चौकशीचा मुद्दाही उपस्थित केला. अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याची सरकारची तयारी नसल्याची टीका त्यांनी केली. ज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या बाभळी आहेत. जैसा नरेंद्र, वैसा देवेंद्र, अशा शब्दात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
बिल्डर मालामाल, शेतकरी मात्र वाऱ्यावर - राज्यातील आर्थिक परिस्थितीवरूनही संजय राऊत यांनी सरकारला धारेवर धरलं. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला दुष्काळासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची मदत मिळालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. एका बाजूला एसआरए प्रकल्पांच्या माध्यमातून बिल्डरांचे हित जपले जात असल्याचा आरोप होत आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी आणि गरीब नागरिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. ज्या जमिनींवर झोपड्याच नाहीत, अशा ठिकाणीही पुनर्वसन प्रकल्प दाखवले जात असल्याचा आरोप करत राऊत यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली.
पुढचा बॉम्ब कोणावर? - एसआरए घोटाळ्याबाबत आणखी काही पुरावे आणि नावे लवकरच समोर आणणार असल्याचे संकेत राऊत यांनी दिले. पुढील खुलाशानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजीनामा द्यावा लागेल, असा दावाही त्यांनी केला. त्यामुळे राऊत यांचा पुढचा बॉम्ब नेमका कोणावर पडणार, कोणती नावे समोर येणार आणि सरकार त्याला काय प्रत्युत्तर देणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी श्रद्धांजली वाहिली नाही. गांधी यांना ठाकरे यांचा वारसा नको, हिंदुत्व नको अशी टीका भाजपाकडून सुरू झाली. यावर श्रद्धांजली वाहिली नाही म्हणून बाळासाहेबांचं महत्त्व कमी होत नाही, अशा शब्दात भाजपाच्या टीकेला राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलं.
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