निवडणुकीचे पडघम सुरू : नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी एकनाथ शिंदे यांची मोर्चेबांधणी
नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. राज्यातील शिवसेनेच्या 63 नगराध्यक्षांची वाय. बी. चव्हाण केंद्रात बैठक घेण्यात आली.
Published : November 23, 2026 at 6:53 PM IST
मुंबई - राज्यातील आगामी 22 नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील पक्षाच्या 36 नगराध्यक्षांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. वाय. बी. चव्हाण केंद्र येथे झालेल्या या बैठकीत शिंदे यांनी आगामी निवडणुकांच्या तयारीसह पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी नगराध्यक्षांना मार्गदर्शन केलं. स्थानिक पातळीवर पक्षवाढीसाठी मेहनत घ्या आणि जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्या, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राज्यातील जवळपास स्थगित असलेल्या 20 आणि मुदत संपणाऱ्या दोन अशा एकूण 22 नगरपालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं संघटनात्मक पातळीवर तयारी सुरू केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पक्षाची ताकद वाढवणे, नगराध्यक्षांच्या माध्यमातून जनतेशी थेट संपर्क मजबूत करणे आणि विकासकामांना गती देणे, या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. शिंदे यांनी यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन नगराध्यक्षांना मार्गदर्शन केलं. पक्षातील अंतर्गत राजकारण आणि महायुतीमधील मतभेद बाजूला ठेवून कामाला लागा, असा स्पष्ट संदेश शिंदे यांनी दिला. आगामी नगरपालिका निवडणुकांच्या दृष्टीनं स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. नगराध्यक्षांनी आपापल्या भागातील जनतेशी सातत्याने संपर्क ठेवावा, नागरिकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात आणि त्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असं शिंदे यांनी सांगितलं. पक्षाचे संघटन केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित न ठेवता वर्षभर जनतेमध्ये सक्रिय राहा, असे आदेश त्यांनी दिले. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जा, त्यांच्या अडचणी जाणून घ्या आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीत त्यांना सर्वतोपरी मदत करा, असं आवाहन त्यांनी नगराध्यक्षांना केलं.
गेल्यावर्षी नमो गार्डनसाठी निधी देण्यात आला होता. त्याचधर्तीवर आता नगरपालिकांच्या हद्दीत मुलांसाठी खेळाची मैदानं विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. ज्या ठिकाणी मैदाने आहेत, त्यांचा विकास करावा आणि जिथे मैदाने नाहीत, तिथे ती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मुलांना खेळण्यासाठी आणि सरावासाठी चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय, राज्यातील गडकोट किल्ल्यांवर संविधान दिन साजरा करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी गडकोटांवर जाऊन संविधान दिन साजरा करावा. यातून देशभक्ती, राष्ट्रभक्ती आणि संविधानाचं महत्त्व अधोरेखित होण्याबरोबरच गडकोटांवर वेगळं वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधानाचं महत्त्व अधोरेखित केलं असून, त्याच विचाराचा हा उपक्रम असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची बदनामी - भाषणादरम्यान शिंदे यांनी काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावरही निशाणा साधला. परदेशात जाऊन भारताची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेची बदनामी करणे योग्य नसल्याचं ते म्हणाले. विरोधी पक्षनेत्याने जबाबदारीने वक्तव्य करावं, असा सल्ला त्यांनी दिला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि आर्थिक व्यवस्थापनाचे कौतुक केल्याचा दाखला देत त्यांनी राहुल गांधींच्या वक्तव्यांवर टीका केली. भारताचा जीडीपी सात टक्क्यांच्या आसपास असल्याचा उल्लेख करत देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं समर्थन केलं. तसंच एका नव्या सर्वेक्षणानुसार अमेरिका आणि चीननंतर भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ‘हे पब्लिक आहे, सब जानती है,’ अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं.
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