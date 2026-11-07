मुश्रीफ सत्तेत येताच ईडीची कारवाई बंद! भाजपाच्या ‘वॉशिंग मशीन’ संस्कृतीवर सचिन सावंत यांचा हल्लाबोल
विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी केला.
Published : November 7, 2026 at 3:43 PM IST
मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात पीएमएलएअंतर्गत सुरू असलेली कारवाई बंद करण्याची मागणी ईडीनेच न्यायालयात केली. त्यामुळे मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणावरून काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत यांनी भाजपावर निशाणा साधत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गेल्या बारा वर्षांपासून मोदी सरकारची हीच कार्यपद्धती राहिली आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले जातात. त्यांच्या चौकशा आणि कारवायांना वेग दिला जातो. मात्र, हेच नेते सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झाले की त्यांच्यावरील कारवाईचा वेग मंदावतो किंवा कारवाई मागे घेतली जाते, असं सावंत यांनी म्हटलं आहे. हसन मुश्रीफ यांनी महायुतीत प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाई बंद करण्याची मागणी ईडीने न्यायालयात केल्याकडे लक्ष वेधत सावंत यांनी भाजपाच्या ‘वॉशिंग मशीन’ राजकारणावर टीका केली. मुश्रीफ विरोधी पक्षात असताना त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले. मात्र, सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांना दिलासा मिळत आहे. ते विरोधातच राहिले असते, तर त्यांच्यावरील कारवाई बंद झाली असती का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपा नेते किरीट सोमैया यांच्यावरही सावंत यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. सोमैया यांनी मुश्रीफ यांच्याविरोधात 2700 पानांची तक्रार ईडी आणि आयकर विभागाकडे दिली होती. त्यावेळी त्यांनी या प्रकरणाचा जोरदार पाठपुरावा केला होता. आता ईडीनेच कारवाई बंद करण्याची मागणी केल्यानंतर सोमैया गप्प का आहेत? त्यांची 2700 पानी तक्रार आता कुठे गेली, असा सवाल सावंत यांनी केला. भ्रष्टाचाराविरोधात काम करण्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय सूडबुद्धीने होऊ नये. या यंत्रणांवर जनतेच्या करातून पैसा खर्च केला जातो. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय निष्पक्षपणे काम करणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधात असताना गंभीर आणि सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर निराधार ठरतात का, हा प्रश्न या प्रकरणामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे, असं सावंत यांनी म्हटलं आहे.