घराणेशाहीचा मुद्दा चर्चेत! नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपाकडून एकाच घरातील सहा जणांना उमेदवारी
राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असताना लोहा नगरपरिषदेची निवडणूक ही प्रचारामुळे नाही तर तिकीट वाटपामुळे चर्चेत आली आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.
Published : November 19, 2025 at 8:16 AM IST
नांदेड- दिग्गज नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाच राजकारणात संधी देऊन घराणेशाहीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा नेहमीच भाजपाकडून आरोप केला जातो. प्रत्यक्षात नांदेडमध्ये भाजपानं एकाच कुटुंबातील सहा जणांना नगरपालिकेतील निवडणुकीत उमेदवारी दिली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील 12 नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख संपल्यानंतर राजकारणात खळबळ उडवणारी माहिती समोर आली आहे. भाजपानं लोहा मतदारसंघातून एकाच घरातील सहा जणांना तिकीट दिल्याचं उमेदवारी अर्ज छाननी झाल्यानंतर स्पष्ट झालं. भाजपाकडे उमेदवार नसल्यानं त्यांनी एकाच कुटुंबाती सहा सदस्यांना तिकीट दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी केला आहे.
एकाच घरातील सहा जणांना तिकीट- स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या तळागाळात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात, असं राजकारणात मानलं जातं. मात्र, प्रत्यक्षात पाहता अनेक जिल्ह्यात मंत्र्यांच्या आणि नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. लोहा नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपानं गजानन सूर्यवंशी यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. नगरसेवक पदासाठी गजानन सूर्यवंशी यांची पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाऊ सचिन सूर्यवंशी, भावाची पत्नी सुप्रिया सचिन सूर्यवंशी, मेहुणा युवराज वाघमारे, भाच्याची पत्नी रीना अमोल व्यवहारे यांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपा हा इतरापेक्षां वेगळा पक्ष असून घराणेशाही चालत नाही, असा दावा करणाऱ्या भाजपानं एकाच घरातील सहा जणांना तिकीट दिल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
भाजपा आणि राष्ट्रवादीत मुख्य लढत होणार- लोहा नगरपरिषदेत भाजपा, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी तिरंगी लढत पहायला मिळणार आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांचा लोहा हा बाल्लेकिल्ला मानला जातो. आजतागायतच्या निवडणुकीत प्रताप पाटील चिखलीकर यांचे लोहा नगरपरिषदेवर वर्चस्व राहिलं आहे. लोहा नगरपरिषदेत एकूण दहा प्रभाग असून २० नगरसेवकांसाठी निवडणूक पार पडणार आहे. मंगळवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणी काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसह सर्वच पक्षातील उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. असे असले तरी खरी लढत महायुतीतील भाजपा आणि राष्ट्रवादी ( अजित पवार) यांच्यात होणार आहे.
हा घराणेशाहीचा प्रकार नाही का- माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वात भाजपा नांदेडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढत आहे. चव्हाण यांचा भाजपात प्रवेश झाल्यापासून जिल्ह्यात भाजपाची ताकद वाढली आहे. लोहा नगरपरिषदेसाठी इच्छुकांची संख्यादेखील अधिक होती. भाजपा ही काही विशिष्ट तत्वांवर बांधलेली संघटना आहे. संघटनेची ताकद कार्यकर्ता असून ती कोणत्याही व्यक्ती, नेता, कुटुंब किंवा घराणेशाहीवर केंद्रित नाही, असा दावा भाजपानं यापूर्वी केलेला आहे. असे असताना भाजपानं एकाच कुटुंबातील सहा जणांना उमेदवारी दिल्यानं अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. एकाच कुटुंबातील सहा जणांना तिकीट दिल्यानं हा घराणेशाहीचा प्रकार नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा-