2029च्या निवडणुकीत घराणेशाहीला थारा राहणार नाही! जनता कामालाच प्राधान्य देईल - रोहित पवार
दुष्काळ आणि पंचनाम्यांच्या मुद्द्यावरून आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. मुख्यमंत्री 5 ऑक्टोबरची तारीख घेऊन का बसले असा सवाल त्यांनी केला.
Published : October 1, 2026 at 4:48 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - सामान्य लोकांचे प्रश्न सातत्याने हाती घेतले तरच जनता सोबत उभी राहते. 2029 च्या निवडणुकीत लोक तुम्ही कुठल्या परिवारातून आहात किंवा कोणत्या मोठ्या घराण्यातून आलात हे पाहणार नाहीत. तर जनतेसाठी कोण लढतोय यालाच प्राधान्य देतील. येत्या काळात प्रस्थापित, घराणेशाही बाजूला सरकून सामान्य व्यक्तीही आमदार खासदार बनू शकेल असा विश्वास आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आज शिर्डी, राहाता आणि कोपरगाव दौऱ्यावर आहेत. अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या राजकारणावर बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले की, सहकारी संस्था या कोणत्याही एका पक्षाच्या नसून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असतात. बँकेच्या संदर्भात काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात झालेली चर्चा आणि बिनविरोध निवडीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, बँकेमध्ये जेवढे कमी राजकारण होईल तेवढा जास्त फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. पुणे, सातारा आणि अहिल्यानगर यांसारख्या मोठ्या सहकारी बँकांमधील अडचणी सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन बिनविरोध मार्ग काढल्यास त्याला पाठिंबा देण्यास हरकत नाही. बँकेच्या व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जिथे गरज पडेल तिथे आम्ही नक्कीच बोलू असंही त्यांनी नमूद केलं.
राज्यातील दुष्काळ आणि पंचनाम्यांच्या मुद्द्यावरून आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले. मुख्यमंत्री 5 ऑक्टोबरची तारीख घेऊन का बसले होते असा सवाल करत त्यांनी पंचनामे ऑगस्ट महिन्यातच सुरू व्हायला हवे होते असं सांगितलं. जेव्हा विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला. जनतेला भेटू लागला आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी थेट पत्र लिहिले, तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली आणि त्यांनी 10 दिवस आधी पंचनामे सुरू केले. घाईगडबडीत केलेल्या पंचनाम्यांमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय न होता राज्यातील सुमारे 320 च्या आसपास सर्व दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना त्वरित शासकीय मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन आमदार रोहित पवार यांनी केलं.
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