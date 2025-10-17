शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी, महायुती सरकारने केली शेतकऱ्यांची फसवणूक - विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही दिवाळी काळी दिवाळी ठरणार आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
Published : October 17, 2025 at 8:56 PM IST
नागपूर : राज्यसरकारनं शेतकऱ्यांना भरघोस मदत करू असं सांगत 31 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. दिवाळीला सुरुवात झाली तरी प्रत्यक्षात सरकारने मात्र 1800 कोटी पर्यंतच्या मदतीचे जीआर आले आहेत. सरकारने जी मदत दिली आहे, त्यातही कुठली वाढ केलेली नाही. राज्य सरकार केवळ हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत दिली आहे. त्यामुळे ही मदत तुटपुंजी असून ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही दिवाळी काळी दिवाळी ठरणार आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
राज्यातील २५३ तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबरच्या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं आहे. याबाबत सरकारने दिवाळीपूर्वी मदत करू असं सांगितले, पण जाहीर केलेली मदत ही तुटपुंजी आहे. पुरामुळे शेतीपिकांचं नुकसान, शेतजमीन खरडून गेली, विहिरीचं नुकसान, घरं पडली आहेत. राज्यातील २५३ तालुक्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसलेला आहे, पण या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली मदत एनडीआरएफ निकषाच्या प्रमाणे आहे. त्यात जास्तीची मदत नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरवडल्या आहेत, त्यांना दिलेली मदत ३ वर्षात मिळणार आहे. तोपर्यंत शेतकरी कसा जगणार? त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळी दिवाळी साजरी करून सरकारचा निषेध करावा, असं आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केलं.
तर शेतकरी बरबाद होईल - कापूस खरेदीला अद्यापही सीसीआय परवानगी मिळालेली नाही. त्यासाठी टाकलेल्या अटी फार जाचक आहेत. त्यामुळे कापूस खरेदी करताना हात आखडता घेतला जाणार आहे. परिणामी शेतकरी बरबाद होऊन जाईल. अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिक गेलं आहे, त्यास मिळणारा भाव इतका कमी आहे की शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. सरकारनं शेतकऱ्यांचा हा छळ करू नये असं ते म्हणाले.
मंत्र्यांना मलिदा खाण्याची सोय - राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यावरील विद्यमान व्यवस्थापन मंडळाऐवजी पणन मंडळ मंत्र्यांच्या हातात कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सूत्रं जाणार आहेत. यातून मंत्र्यांना मलिदा खाण्याची सोय करण्यात येत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कोट्यवधीची उलाढाल होते. त्यावर, मंत्र्यांची वाईट नजर गेल्याने हा निर्णय झालेला आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी मंडळ बरखास्त करणे, हा अन्याय आहे अशी टीका यावेळी वडेट्टीवार यांनी केली.
