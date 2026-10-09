एमपीएससीच्या शुद्धीकरणासाठी सरकारशी चर्चा, मसुदा मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करणार - आमदार रोहित पवार
जोपर्यंत मागण्यांचा मसुदा पूर्णपणे मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असं आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी सांगितलं.
Published : October 9, 2026 at 1:53 PM IST
पुणे - गेल्या नऊ दिवसांपासून पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल येथे एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला सरकारचं शिष्टमंडळ भेट देणार अशी चर्चा सुरू असून याबाबत आमदार रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, आम्ही एक मसुदा तयार करून सरकारला दिला असून त्याबाबत चर्चा सुरू आहे पण काही मुद्द्यांवर अजूनही मतभिन्नता आहे. जोपर्यंत मागण्यांचा मसुदा पूर्णपणे मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू असून या आंदोलनाचा आजचा नववा दिवस असून आंदोलनाच्या बाबत आमदार रोहित पवार यांना विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
यावेळी आमदार रोहित पवार म्हणाले, की आम्ही सरकारला जो मसुदा दिला आहे तो विद्यार्थ्यांच्या बाजूने योग्य आहे. त्याबाबत सरकारशी चर्चा सुरू आहे.परंतु काही मुद्द्यांवर अजूनही मतभिन्नता आहे. आम्ही निवृत्त न्यायाधीशांची नावे सुचवली आहे. संविधानाला महत्त्व देणारी आणि कडक शिस्तीची माणसे कदाचित सत्ताधाऱ्यांना आवडत नसावीत, त्यामुळे काही नावांवर एकमत होत नाही. एकदा मसुदा फायनल झाला की तो विद्यार्थ्यांसमोर जाहीर करू अस यावेळी त्यांनी सांगितलं.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर आज राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी ट्विट करत विद्यार्थ्यांच्या जागांच्या संदर्भात माहिती दिली आहे. याबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, की राज ठाकरे यांना कदाचित पूर्ण विषय नीट समजला नसावा. राज ठाकरे म्हणाले होते की लवकरच गोड बातमी मिळेल, त्यामुळे आम्ही वाट पाहत आहोत की मुख्यमंत्री कधी आयोगाचे अध्यक्ष यांचा राजीनामा घेतात आणि आयोगाच्या शुद्धीकरणासाठी आम्ही सुचवलेली सुधारणा समिती कधी मान्य करतात. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळानं पदभरतीसह इतर मागण्या मांडल्या असून त्यातील बऱ्याच गोष्टी मान्य झाल्या आहेत. मात्र मूळ प्रश्न आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा, शुद्धीकरणाचा आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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