ETV Bharat / politics

राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीनीकरण चर्चांना पुन्हा सुरुवात; दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणं शक्य की अशक्य?

अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन महिन्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात प्राजक्ता पोळ यांचा स्पेशल रिपोर्ट.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष निवड सभेत सुनेत्रा पवार (ETV Bharat/File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 3, 2026 at 5:06 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 5:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - ”अजित पवार हयात असताना त्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत पक्षातील आमदारांशी कोणतीही चर्चा केली नव्हती. दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक सक्षम आणि मजबूत होत असेल, तर त्यासाठी अजूनही उशीर झालेला नाही.” असं आमदार सुनिल शेळके म्हणाले. ”आज सुनेत्रा वहिनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या असून त्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीही आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाला सर्वांची मान्यता असेल आणि दोन्ही गट विलीनीकरण करून पुढे जात असतील, तर तो आमच्यासाठी अभिमानाचा विषय असेल.” पक्षाच्या वाढीसाठी सर्वांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा, असंही शेळके यांनी नमूद केलं.


राष्ट्रवादी काँग्रेसचं विलीनीकरण व्हावं असं दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना वाटत असलं तरी पक्षातील अनेक अंतर्गत मतभेद आणि कुटुंबातील सत्तासंघर्षामुळे हे विलीनीकरण सोपं नाही.


विलीनीकरणाच्या चर्चेला सुरुवात आणि पूर्णविराम - अजित पवारांच्या अकाली मृत्यूनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाचा विषय चर्चेत आला. अजित पवारांच्या मृत्यूआधी “ दोन महिन्यांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र यावेत, अशी अजित पवारांची भूमिका होती आणि त्यासाठी त्यांनी अनेक बैठका गाठीभेटीही घेतल्या होत्या. जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्याचा विचार होता, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते जयंत पाटील यांनी सांगितलं. यानंतर राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षातील अनेक नेत्यांनी भाष्य करत, विलीनीकरण ही अजित पवारांची शेवटची इच्छा असल्याचा दावा केला. हा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी फेटाळून लावला. याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचं त्यांनी वारंवार स्पष्ट केलं. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जर हे विलीनीकरण होणार असतं तर अजित पवारांनी भाजपाशी चर्चा केली असती असं म्हणत या चर्चांचा दावा फेटाळून लावला. अजित पवारांच्या पश्चात शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांच्या पक्षावर लगेच नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी भावना नेत्यांमध्ये निर्माण झाली.


त्यानंतर शरद पवार यांच्या राज्यसभा निवडीआधी विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर शरद पवार यांच्या राज्यसभा खासदारकीसाठी काँग्रेसनं पाठिंबा दिला. यानंतर सर्व चर्चा थांबल्याचं चित्र होतं. आमदार सुनिल शेळकेंच्या विधानानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला.


विलीनीकरणाच्या कोणत्याही गाठीभेटी झाल्या नव्हत्या असा दावा करणारे सुनिल तटकरे यांनीही अचानक स्वत:च्या वक्तव्यावरून यूटर्न घेत याबाबत भाष्य केलं. ते म्हणाले , “पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांकडून विलीनीकरणाबाबतची चर्चा आधीपासून सुरू होती. मात्र, त्यावेळची परिस्थिती आणि विशेषतः अजित पवार यांच्या निधनानंतर संपूर्ण राजकीय समीकरण बदलले. अजितदादा असताना आणि ते नसताना विलीनीकरणात मोठा फरक आहे,” असं त्यांनी म्हटलं. मात्र राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाकडून यावेळी विलीनीकरण या विषयावर बोलणं टाळलं जात आहे.



सत्तासंघर्ष आणि कौटुंबिक मतभेद? - 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट ही पवार कुटुंबातील सत्तासंघर्षाची परिणिती मानली जाते. पक्षावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्याची अजित पवार यांची भूमिका होती, तर दुसरीकडे सुप्रिया सुळे या नेतृत्वासाठी पुढे येत होत्या. त्याचवेळी रोहित पवार यांनीही राज्यभर दौरे करत स्वतःचा राजकीय पाया मजबूत करण्यास सुरुवात केली होती. या तिघांमधील अंतर्गत स्पर्धेमुळे पक्षात विभागणी झाली आणि अजित पवार भाजपा नेतृत्वाखालील सत्तेत सहभागी झाले.


2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत बारामतीत सुनेत्रा पवार विरुद्ध सुप्रिया सुळे असा थेट सामना रंगला; मात्र सुळे यांनी विजय मिळवला. या निवडणुकीत शरद पवार राष्ट्रवादीने आठ जागा जिंकल्या, तर अजित पवार यांच्या पक्षाला केवळ एकाच जागेवर समाधान मानावं लागलं. मात्र काही महिन्यांतच राजकीय चित्र पालटलं. महायुती पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदासह अर्थखातं मिळालं. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी 41 जागा जिंकत ताकद दाखवली, तर शरद पवारांचा पक्ष 10 जागांवर थांबला. त्यामुळे पवार कुटुंबातील राजकारणात अजित पवार यांचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढला.


या पार्श्वभूमीवर कुटुंब एकत्र आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. शरद पवार आणि आशाताई पवार यांच्या प्रकृतीचा विचार करता विलीनीकरण लवकर व्हावे, अशी अजित पवार यांची इच्छा होती. त्यांच्या नेतृत्वाला सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांचीही तयारी असल्याचंही शरद पक्षातील गटातील नेते खासगीत सांगतात. मात्र 28 जानेवारीला झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचं अचानक निधन झालं आणि संपूर्ण राजकीय समीकरणच बदललं. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या शपथविधीबाबत आम्हाला कोणतीही माहिती नसल्याचं शरद पवारांनी पत्रकारांसमोर सांगितलं. तेव्हा अजित पवारांच्या मृत्यूनंतरही सत्तासंघर्षाची प्रतिची महाराष्ट्राला आली.



सुनेत्रा पवारांचा वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न? - सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादीतही अंतर्गत मतभेद उफाळल्याच्या चर्चा आहेत. प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्याशी मतभेद असल्याचं बोललं जात असून, निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या पक्षघटनेवरूनही वाद निर्माण झाला आहे. 26 फेब्रुवारीला राष्ट्रीय अध्यक्षा झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी काही पूर्वीचे निर्णय दुर्लक्षित करण्याचे निर्देश दिल्याने वरिष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजी वाढल्याचे समजतं.


राष्ट्रवादीतील एका ज्येष्ठ नेत्यानं नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं की, अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी पक्षावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याची पद्धत सुनेत्रा पवार यांना पसंत नव्हती. त्यामुळे त्या आता हळूहळू आपला अधिकार प्रस्थापित करत असून या दोन्ही नेत्यांना अप्रत्यक्षपणे बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी या सर्व घटनांचं विश्लेषण करताना सांगतात, “अजित पवार यांच्या नेतृत्वाचा एक दबदबा होता. एकहाती सत्ता खेचून आणण्याची आणि सर्व आमदारांना एकत्रित ठेवण्याची ताकद त्यांच्या नेतृत्वात होती. सुनेत्रा पवार यांचं नेतृत्व आता सक्रिय होत आहे. जर विलीनीकरण व्हायचं असेल तर सुनेत्रा पवार यांना त्यांच्या नेतृत्वाचा दबदबा निर्माण करावा लागेल. जेव्हा सुनेत्रा पवार संपूर्ण पक्षावर त्यांच्या नेतृत्वात नियंत्रण मिळवतील त्यानंतर विलीनीकरणाबाबत चर्चा होऊ शकेल. अन्यथा आताच्या परिस्थितीत जर विलीनीकरण केलं तर, अजित पवारांनी टिकवलेलं पक्षाचं नेतृत्व दुसऱ्या कोणाच्या हातात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे विलीनीकरण नाकारता येत नसलं तरी ते इतक्यात होईल असं वाटत नाही.”

TAGGED:

राष्ट्रवादी काँग्रेस विलीनीकरण
NCP MERGER
अजित पवार
सुनेत्रा पवार
NCP MERGER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.