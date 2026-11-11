प्रताप सरनाईक संजय राऊत भेटीमागे पडद्यामागील राजकीय समीकरणांची चर्चा
शिवसेनेत फूट पडण्यापूर्वी भाजपाशी जुळवून घेण्याची भूमिका मांडणारे सरनाईक आणि फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिलेले राऊत यांच्या भेटीतून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
Published : November 11, 2026 at 6:58 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेच्या दोन पक्षांच्या संभाव्य एकत्रीकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली असतानाच, मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्या निवासस्थानी दिलेली भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली. ही भेट कौटुंबिक स्वरूपाची होती, असं स्पष्टीकरण सरनाईक यांनी दिलं असलं, तरी या भेटीची वेळ आणि राज्यातील बदलते राजकीय वातावरण यामुळे तिच्याकडे केवळ कौटुंबिक भेट म्हणून पाहिले जात नाही. विशेष म्हणजे, शिवसेनेत फूट पडण्यापूर्वी भाजपाशी जुळवून घेण्याची भूमिका मांडणारे सरनाईक आणि शिवसेनेच्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिलेले राऊत यांची तब्बल 5 वर्षांनंतर घरी झालेली भेट अनेक राजकीय प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांमुळे शिवसेनेतील नेत्यांवर दबाव निर्माण होत असल्याने भाजपासोबत जुळवून घ्या, असे पत्र सरनाईक यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 2021 मध्ये लिहिले होते. पक्षातील काही नेते अस्वस्थ असल्याचा उल्लेख केला होता. तसंच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच्या महाविकास आघाडी सरकारमुळे शिवसेनेचे राजकीय नुकसान होत आहे, अशी चिंता व्यक्त करत भाजपाशी संबंध सुधारल्यास शिवसेनेला राजकीय फायदा होईल असा दावा केला होता. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी भाजपासोबत पुन्हा जाण्यास नकार दिला. त्यानंतर वर्षभराने एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केल्याने पक्षाचे दोन गट तयार झाले. सरनाईक यांनी शिंदेंना पाठिंबा दिला. पुढे सरकारमध्ये त्यांना मंत्रीपद मिळालं. दरम्यान ठाकरे आणि शिंदेंमध्ये टोकाचे मतभेद निर्माण झाले. संजय राऊत यांनी शिंदे गटातील सर्वच नेत्यांवर जोरदार आरोप केले. प्रताप सरनाईक देखील यातून सुटले नव्हते. अखेर पाच वर्षानंतर सरनाईक यांनी संजय राऊत यांच्या घरी दिलेली भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली.
दोन्ही शिवसेना एकत्र याव्यात - मंत्री संजय शिरसाट, खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी दोन्ही शिवसेना एकत्र याव्यात, अशी इच्छा केली आहे. एकीकडे ठाकरे आणि शिंदे यांच्यातील संघर्ष अद्याप संपलेला नसताना दुसरीकडे त्यांच्या गटांतील काही नेत्यांकडून मनोमिलनाची भाषा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरनाईक यांनी राऊत यांची घेतलेली भेट ही केवळ कौटुंबिक नसून शिवसेना मनोमिलनाच्या पडद्यामागील राजकीय जुळवाजुळव असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
राऊतांकडे मध्यस्थीची जबाबदारी? - महाविकास आघाडीची निर्मिती हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठा प्रयोग 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर घडला होता. भाजपासोबतची युती तोडून शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केलं. या राजकीय प्रक्रियेत संजय राऊत यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. वेगवेगळ्या विचारधारेच्या पक्षांमध्ये संवाद घडवून आणणे, नेत्यांमध्ये समन्वय साधणे आणि सत्तास्थापनेच्या दिशेने राजकीय वातावरण तयार करणे, या प्रक्रियेत त्यांचा मोठा वाटा होता. एकनाथ शिंदे आणि संजय राऊत यांच्यात पूर्वीपासून मैत्रीचे संबंध आहेत. शिवसेनेत एकत्र काम करत असताना दोघांमध्ये संवाद आणि जवळीक होती. पक्षफुटीनंतर राजकीय भूमिका वेगळ्या झाल्या, संघर्षही वाढला. मात्र राऊत यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयात घेतलेली भेट चर्चेचा विषय ठरली. त्यामुळे शिंदे आणि ठाकरे यांच्यात थेट संवादाची शक्यता निर्माण करायची झाल्यास राऊत यांच्यासारखा जुना विश्वासू दुवा उपयोगी पडू शकतो. त्यामुळे दोन शिवसेना एकत्र आणण्याच्या संभाव्य प्रयत्नातही राऊत महत्त्वाचे सूत्रधार ठरू शकतात, असं राजकीय जाणकारांचं मत आहे.
राजकारणात काहीही शक्य - सरनाईक
राजकारणात कधीही, केव्हाही काहीही होऊ शकतं. महाविकास आघाडी कशी तयार झाली, हे आपण पाहिलं आहे. अनेक वर्षे काँग्रेसच्या विरोधात राहिलेली शिवसेना त्यांच्यासोबत गेली. त्याचप्रमाणे राजकीय समीकरणे बदलत असतात, त्यामुळे काहीही शक्य अशी भूमिका संजय राऊत यांच्या भेटीनंतर प्रताप सरनाईक यांनी मांडली. मात्र, सध्या दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आम्ही एनडीएचे घटक पक्ष आहोत. केंद्रात आणि राज्यात सरकारचा संसार सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत वेगळ्या राजकीय समीकरणांची गरज नाही, असंही ते म्हणाले. राऊत यांच्याशी राजकीय चर्चा झाल्याचे मान्य करतानाच या चर्चेचा तपशील एकनाथ शिंदे यांना सांगणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे शिंदेंनी संजय राऊत यांच्याकडे सरनाईक यांना पाठवले तर नव्हते ना, अशी चर्चा राजकीय गोटात रंगली आहे.
विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर संजय राऊतांचा सावध पवित्रा - सरनाईक यांचे आणि आमचे जुने कौटुंबिक संबंध आहेत. माझ्या आईला ते भेटण्यासाठी आले होते. सरनाईक यांच्या भेटीला राजकीय विलीनीकरणाचा रंग देऊ नये. वेगवेगळ्या पक्षातील नेते आपल्याला भेटत असतात. त्यांच्याशी राजकीय विषयांवर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना केलेली विधाने ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे. आपण किंवा आपल्या पक्षाने विलीनीकरणाबाबत कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही, असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. तसंच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सध्या अशा कोणत्याही हालचाली नसल्याचं स्पष्ट करताना सरनाईक यांचा पक्ष अमित शहा यांच्या आदेशानुसार चालतो, अशा शब्दात शिंदेंच्या शिवसेनेवर निशाणा साधला.
पक्षाच्या भूमिका, विचारधारा आणि राजकीय वाटचाल वेगळी - सावंत
प्रताप सरनाईक यांनी संजय राऊत यांच्या भेटीबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आता त्या भेटीला राजकीय रंग देऊन विनाकारण चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. प्रत्येक भेटीचा अर्थ राजकीय समीकरणांशी जोडण्याची गरज नाही. आमचा पक्ष स्वतंत्र आहे आणि स्वतंत्रच राहणार आहे. ठाकरे आणि आमच्या पक्षाच्या भूमिका, विचारधारा आणि राजकीय वाटचाल वेगळी आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकत्र येणार, अशा चर्चा करून संभ्रम निर्माण करू नये. ज्यांना अशा चर्चांमधून राजकीय अर्थ काढायचा आहे, त्यांनी तो काढावा; मात्र आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आमच्या पक्षाच्या भवितव्याचा निर्णय आम्हीच घेऊ. - अरुण सावंत, प्रवक्ते, शिवसेना
भाजपाशी शीतयुद्ध; शिवसेना ऐक्याची गरज?
भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सध्या अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. सत्तेतील भागीदार असूनही राजकीय निर्णयप्रक्रियेत शिंदेंच्या शिवसेनेला डावलले जात असल्याची तक्रार या पक्षातील अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी शिंदे यांच्याकडे केली आहे. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा अंतर्गत संघर्ष उफाळून आल्यास शिंदे यांच्यासमोर राजकीय आव्हान उभे राहू शकते. अशातच बदलती निवडणूक समीकरणे, शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारांमध्ये झालेली विभागणी आणि आगामी राजकीय आव्हाने लक्षात घेता, ठाकरे आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संभाव्य एकत्र येणे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरू शकते. मात्र, त्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या नेतृत्वाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात थेट संवाद होण्यापूर्वी विश्वासू नेत्यांच्या माध्यमातून परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर प्रताप सरनाईक यांनी संजय राऊत यांची घेतलेली भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. या भेटीतून ऐक्याच्या दिशेने काही वातावरणनिर्मिती होते का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.