'महायुतीत वितुष्ट निर्माण होईल अशी विधानं नकोत'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेत्यांना सूचना
महायुतीतील वाढता विसंवाद लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे नेते, प्रवक्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना मित्रपक्षांवर जाहीर टीका टाळण्याचे निर्देश दिले.
Published : October 31, 2026 at 6:21 PM IST
मुंबई - विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीतील भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये सुरू झालेल्या आरोप- प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रवींद्र धंगेकर यांना महायुतीत वितुष्ट निर्माण होईल किंवा मित्रपक्षांमध्ये गैरसमज वाढतील, अशी विधाने करू नका, अशा सूचना शनिवारी दिल्या. गेल्या काही दिवसांपासून भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन आणि शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदेंनी वाद टाळण्याचे आवाहन पक्षातील नेत्यांना केले.
विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या पाच जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने तीन, तर महायुतीने दोन जागा जिंकल्या. या निकालानंतर भाजपाने शिवसेनेच्या काही नेत्यांवर महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात काम केल्याचा आरोप भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. तसेच पुण्यातील रवींद्र धंगेकर आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील अब्दुल सत्तार यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. धंगेकरांवर कारवाई करणार का, असा सवालही त्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना विचारला.
बन यांच्या आरोपांना धंगेकर यांनीही आक्रमक प्रत्युत्तर दिले. बन यांना पगारी माणूस संबोधण्यापासून ते त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना राज्याच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी शिंदे यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्याची मागणी केली. शिंदे मुख्यमंत्री असताना महायुतीला सत्ता मिळाली होती, त्यामुळे त्यांना पुन्हा नेतृत्वाची संधी द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांच्या या विधानावर भाजपा नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धंगेकरांना अशा विधानांचा अधिकार नसल्याचे सुनावले, तर आमदार प्रवीण दरेकर यांनी त्यांना मर्यादेत राहण्याचा सल्ला दिला. धंगेकरांनी या विरोधात आक्रमक भूमिका मांडली.
दरम्यान, महायुतीतील वाढता विसंवाद लक्षात घेऊन शिंदे यांनी शिवसेनेचे नेते, प्रवक्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना मित्रपक्षांवर जाहीर टीका टाळण्याचे निर्देश दिले. तसेच निवडणुकीतील निकालांचे महायुती म्हणून आत्मपरीक्षण करावे, चुका सुधाराव्यात आणि अंतर्गत वादाचा फायदा विरोधकांना मिळणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
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