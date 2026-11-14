उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार थेट ‘वर्षा’वर; मुख्यमंत्री फडणवीसांची घेतली भेट
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी थेट ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानी जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांची आज भेट घेतली. त्यामुळे विलिनीकरणाच्या चर्चांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
Published : November 14, 2026 at 7:29 PM IST
मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणावरून राज्याच्या राजकारणात चर्चा सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ येथे अचानक भेट घेतल्याने या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत असताना सुनेत्रा पवार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याने या भेटीचं राजकीय महत्त्व अधिक वाढलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. या संभाव्य विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांकडून वेगवेगळी विधाने केली जात आहेत. त्यामुळे एकत्रीकरणाचा निर्णय नेमका कोणत्या टप्प्यावर आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाबाबत यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भाजपाला विश्वासात घेतल्याशिवाय किंवा आपल्याशी चर्चा केल्याशिवाय विलिनीकरणाची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्या भेटीकडे केवळ राजकीय शिष्टाचार म्हणून न पाहता, त्यामागील संभाव्य राजकीय गणितांचाही विचार केला जात आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विलिनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे एका बाजूला विलिनीकरणाच्या चर्चांना वेग येत असताना दुसऱ्या बाजूला सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी सकाळी वर्षा निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. दरम्यान, भेट नियमित प्रशासकीय कामकाजासाठी होती की दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चांशी संबंधित होती की अन्य विषयांवर हे अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र, वर्षावरील या भेटीमुळे राष्ट्रवादीच्या राजकीय भवितव्याबाबतच्या चर्चांना पुन्हा एकदा हवा मिळाली आहे.
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