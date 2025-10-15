पराभव दिसू लागल्यानं 'महा कन्फ्युज' आघाडीचं अवसान गळालं, एकनाथ शिंदे यांचा 'मविआ'ला टोला
निवडणूक आयुक्तांच्या भेटीवरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला लगावला आहे.
Published : October 15, 2025 at 10:06 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 10:28 PM IST
सातारा - राज्यात महाविकास आघाडी नाही तर महा कन्फ्युज आघाडी आहे. काय बोलावं हे त्यांना सुधरत नाहीये. महायुती जिंकणार असल्याची खात्री झालेली आहे. पराभव दिसू लागल्याने त्यांचं अवसान गळालं आहे. अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना टोला लगावला.
यश मिळालं की निवडणूक आयोग चांगला - शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी सातारा दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीवर जोरदार निशाणा साधला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ईव्हीएमबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, विरोधकांना ज्यावेळी यश मिळतं, त्यावेळी निवडणूक आयोग चांगला असतो आणि ईव्हीएमही चांगल्या असतात. मात्र, पराभव पदरी पडला की निवडणूक आयोगाला दोष देण्याचं काम ते करतात.
ईव्हीएमवर निवडणुकांची प्रक्रिया काँग्रेसच्याच काळात - वास्तविक ईव्हीएमवर निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया ही काँग्रेसच्याच काळात सुरू झालेली आहे. ती काही एनडीए अथवा महायुतीच्या काळात सुरू झालेली नाही. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी करणे याचा अर्थ महाविकास आघाडीला त्यांच्या पराभवाची चाहूल लागलेली आहे. म्हणूनच विरोधक, अशी मागणी करत असल्याची टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
ठाकरेंच्या काळात हुकूमशाही पाहिलीय ना? - लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाही चालवली जात असल्याच्या उद्धव ठाकरेंच्या आरोपाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी नेव्ही अधिकाऱ्याला मारहाण, नारायण राणेंना भरल्या ताटावरून उठवून अटक करणे, दोन तीन पत्रकारांना जेलमध्ये टाकणे, ही हुकूमशाही पाहिलीय ना? लोकसभा निवडणुकीनंतर याला जेलमध्ये टाकणार, त्याला बर्फाच्या गादीवर झोपवून मारणार, ही कोणाची वक्तव्य होती? ही कुठली लोकशाही? त्यामुळे विरोधकांनी विचारपूर्वक बोलावे, आत्मचिंतन करावे, असा उपरोधिक सल्लाही एकनाथ शिंदे यांनी दिला.
लाडक्या बहिणी विरोधकांना चारी मुंड्या चित करतील - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती पूर्ण ताकदीने उतरली आहे. आम्ही गेल्या अडीच-तीन वर्षात जे लोकाभिमुख काम केलं आणि आगामी काळात जी काही कामं होणार आहेत, ती लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये देखील लाडक्या बहिणी विरोधकांना चारी मुंड्या चित करतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा...
- राज्य सरकारकडून रमाबाई नगरमध्ये 'माता रमाबाई आंबेडकरांचे' स्मारक उभारणार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा
- आगामी निवडणुकीत पराभव दिसू लागल्याने तक्रार करायला जमलेत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची महाविकास आघाडीवर टीका
- एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचे गिफ्ट, कर्मचाऱ्यांना ६ हजार रुपये दिवाळी बोनस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा