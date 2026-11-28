"पवारांचा इतिहासच खंजीर खुपसण्याचा...", डिलिमिटेशनवरून मविआत जुंपली; शरद पवारांच्या भूमिकेवर काँग्रेस अन् ठाकरेंच्या शिवसेनेचा संताप
2019 मध्ये भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि शिवसेनेला एकत्र आणण्यात शरद पवारांची महत्त्वाची भूमिका होती. पण आता डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीत मतभेद सुरू झाले आहेत.
Published : November 28, 2026 at 3:55 PM IST
मुंबई : सत्ताधारी भाजपाविरोधात विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी पुढाकार घेणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आता डिलिमिटेशन अर्थात मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर कोणती भूमिका घेणार, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे. या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीत मतभेद निर्माण झाले असून, काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षांनी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसनं पवारांच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर खासदार संजय राऊत यांनी विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्यांना इशारा दिला आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडूनही वेगवेगळी विधानं केली जात असल्यानं पक्षाच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
2019 मध्ये भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि शिवसेनेला एकत्र आणण्यात शरद पवारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या पुढाकारातूनच महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. मात्र, आता डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून याच आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद सुरू झाल्याचं समोर आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर काँग्रेस आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेनं त्यावर नाराजी व्यक्त केली.
काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी पवारांच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीका केली. त्यामुळे डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची नेमकी भूमिका काय? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला भाजपाविरोधी एकजुटीची भूमिका मांडली जात असताना दुसरीकडे महत्त्वाच्या विधेयकावर घटक पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यानं मविआसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
या वादामुळे केवळ महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील एकजुटीचाच नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरील इंडिया आघाडीच्या समन्वयाचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. डिलिमिटेशन विधेयकावर शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अंतिमतः कोणती भूमिका घेतात? यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील.
वडेट्टीवारांचा घणाघात; पवारांच्या राजकीय इतिहासावर टीका :
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शरद पवारांवर जोरदार टीका केली. पवारांचा राजकीय इतिहास खंजीर खुपसण्याचा असल्याचा आरोप करत त्यांनी पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विचारधारेवरही प्रश्न उपस्थित केले. धर्मांध शक्तींशी हातमिळवणी करून देशाचं नुकसान करणाऱ्या शक्तींसोबत पवार जातील, असं कधी वाटलं नव्हतं, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष केवळ सत्तेसाठी निर्माण झाला असून, त्यांची कोणतीही ठोस विचारधारा नाही. वैचारिक भूमिका बाजूला ठेवून सत्तेत जाणं हाच पक्षाचा उद्देश असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपाच्या विमानातून फिरले किंवा पंतप्रधानांच्या चार-पाच वेळा भेटी घेतल्या, तरी आम्हाला त्याचं दुःख नाही, असा उपरोधिक टोलाही वडेट्टीवारांनी लगावला.
राज्यसभेच्या पाठिंब्याची काँग्रेसकडून आठवण :
महाराष्ट्र काँग्रेसनं समाजमाध्यमांवरून शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांना लक्ष्य केलं आहे. वयाच्या 85व्या वर्षी शरद पवारांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी काँग्रेसनं स्वतःच्या जागेवरील दावा बाजूला ठेवला होता. सुप्रिया सुळेंनी काँग्रेस नेतृत्वाकडे पाठिंबा मागितल्यानंतर राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. शिवसेना (उबाठा) पक्षानेही पवारांना पाठिंबा दिला होता. महाविकास आघाडीने एकमतानं त्यांच्या उमेदवारीला मान्यता दिली होती. मात्र, आता भाजपा सरकारच्या विधेयकाबाबत पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेसनं या जुन्या पाठिंब्याची आठवण करून दिली आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून मविआतील वैचारिक मतभेदांसोबतच मित्रपक्षांमधील परस्पर विश्वासाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राजकारणात घटनात्मक मूल्यांना हरताळ; सपकाळांची टीका :
महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर टीका करताना सत्ता आणि पैसा हेच राजकारणाचं प्रमुख सूत्र बनल्याचा आरोप केला. सत्ता मिळवण्यासाठी पैशाचा, तर पैसा कमावण्यासाठी सत्तेचा वापर केला जात असल्याचं ते म्हणाले. भ्रष्टाचार आणि देशाची संपत्ती विकून पैसा कमावण्याचे राजकारण सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
डिलिमिटेशनच्या पार्श्वभूमीवर सत्ता आणि स्वराज्य या संकल्पनांकडे नव्यानं पाहण्याची गरज असल्याचं सपकाळांनी सांगितलं. संविधानाने जनतेच्या विश्वासातून लोकप्रतिनिधींवर सोपवलेली जबाबदारी कर्तव्यभावनेतून पार पाडली पाहिजे. लोकांसाठी, लोकांकडून आणि लोकांद्वारे चालणारा कारभार हाच लोकशाहीचा गाभा आहे. धर्म, जात, प्रांत आणि भाषा यांचा भेद न करता देशातील प्रत्येक घटकाला समान प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, हा संविधानाचा मूलभूत विचार आहे. मात्र, सध्याच्या राजकारणात घटनात्मक मूल्यांना हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पृथ्वीराज चव्हाणांचा इशारा; सचिन सावंतांचीही टीका :
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास इंडिया आघाडीतील त्यांचे स्थान टिकवणं कठीण होईल, असा इशारा दिला. राष्ट्रवादीच्या खासदारांवर दबाव असल्यामुळे विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली जात असल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, काँग्रेसचे सचिव सचिन सावंत यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केलं. शरद पवारांचा राजकीय प्रवास धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी मूल्यांशी जोडलेला असल्यानं पवारांची सध्याची भूमिका अनपेक्षित असल्याचं ते म्हणाले. हा निर्णय दबावाखाली घेतला जात आहे की राजकीय गणितातून, हे काळच स्पष्ट करेल, अशी प्रतिक्रिया सावंतांनी दिली.
राष्ट्रवादीतच दोन सूर; लंकेंचा विधेयकाच्या अभ्यासावर भर :
डिलिमिटेशन विधेयकावरून पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत. जितेंद्र आव्हाड यांनी शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याचं सांगितलं. मात्र, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विधेयकाचा मसुदा पाहिल्यानंतरच पक्षाची अंतिम भूमिका स्पष्ट होईल, असं सांगत सावध भूमिका घेतली. खासदार अमोल कोल्हे यांनीही सर्व खासदार मसुद्याचा अभ्यास करून एकत्रित निर्णय घेतील, असं स्पष्ट केलं.
खासदार निलेश लंके यांनी कोणत्याही विधेयकावर भूमिका घेण्यापूर्वी त्याचा सखोल अभ्यास करणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं. डिलिमिटेशनसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकातील प्रत्येक तरतूद बारकाईनं तपासल्यानंतरच निर्णय घेतला पाहिजे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. आमदार रोहित पवारांनी या विधेयकामुळे भाजपाला राजकीय फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे विधेयकाचा मसुदा समोर आल्यानंतरच अंतिम भूमिका घ्यावी, असं मत त्यांनी मांडलं. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून वेगवेगळी मतं व्यक्त होत असल्याने पक्षाची अधिकृत भूमिका काय असणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
इंडिया आघाडीत आधीच फूट; विखे पाटलांची विरोधकांवर टीका :
पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भूमिकेवरून विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच भाजपानेही या वादाच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीला लक्ष्य केलं आहे. भाजपाचे नेते आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी इंडिया आघाडीत यापूर्वीच फूट पडल्याचा दावा केला. काँग्रेससोबत जाण्यास अनेक पक्ष तयार नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाच्या दिशेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उचललेलं पाऊल स्वागतार्ह असल्याचं विखे पाटील म्हणाले. तसेच या मुद्द्यांवर विरोधक घेत असलेल्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांच्या भूमिकांवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादात भाजपानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
इंडिया आघाडीच्या अस्तित्वाची परीक्षा :
राष्ट्रीय पातळीवर भाजपाविरोधात एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांमध्येच महत्त्वाच्या विधेयकावर एकमत होत नसल्यानं इंडिया आघाडीच्या एकजुटीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि अन्य विरोधी पक्षांचे नेते या वादावर काय भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं शरद पवारांना दिलेल्या पाठिंब्याची आठवणही आता करून दिली जात आहे. या नाराजीचा परिणाम आगामी निवडणुकांतील जागावाटप, संयुक्त आंदोलने आणि विरोधकांच्या राजकीय रणनीतीवर होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे संकेत, तर दुसरीकडे मसुद्याचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय निर्णय न घेण्याची भूमिका यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससमोरही पेच निर्माण झाला आहे. पक्षातील आठही खासदारांची एकजूट कायम ठेवून सर्वमान्य भूमिका निश्चित करण्याचं आव्हान शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासमोर आहे.
विरोधकांतील मतभेद भाजपाच्या पथ्यावर? :
डिलिमिटेशन विधेयकावर विरोधकांमध्ये एकमत नसल्यास संसदेतील त्यांची एकत्रित ताकद कमी होऊ शकते. घटनादुरुस्तीशी संबंधित विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ जमवताना विरोधकांमधील मतभेद सत्ताधारी भाजपच्या पथ्यावर पडू शकतात. त्यामुळे विरोधकांतील अंतर्गत मतभेद भाजपासाठी राजकीय संधी ठरण्याची शक्यता आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेचा संबंध भविष्यातील लोकसभा निवडणुकांशी असल्यानं या विधेयकाचे राजकीय महत्त्वही मोठं आहे. मतदारसंघांच्या सीमा, लोकसभेतील जागांची संख्या आणि राज्यांचे प्रतिनिधित्व यामध्ये बदल झाल्यास सर्वच राजकीय पक्षांना नव्यानं रणनीती आखावी लागणार आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशनचा मुद्दा २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
पवारांच्या भूमिकेकडे लक्ष; मविआच्या भवितव्याचा प्रश्न :
डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला संघर्ष आता शरद पवारांच्या राजकीय भूमिकेची आणि विरोधकांच्या एकजुटीची कसोटी ठरत आहे. 2019 मध्ये भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी एकत्र आलेले पक्ष आज भाजपा सरकारच्या विधेयकावरून एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. काँग्रेसची नाराजी, संजय राऊतांचा इशारा, राष्ट्रवादीतील मतभेद आणि भाजपाचा पलटवार यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांसमोर पक्षाची स्वतंत्र राजकीय भूमिका कायम ठेवतानाच भाजपाविरोधी आघाडीतील समन्वय टिकवण्याचं आव्हान आहे. डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची अंतिम भूमिका काय असेल आणि त्यावर काँग्रेस व ठाकरेंच्या शिवसेनेची प्रतिक्रिया कशी असेल, यावर महाविकास आघाडीतील पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून राहतील. त्यामुळे पवारांचा आगामी निर्णय महाराष्ट्रातील विरोधकांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.