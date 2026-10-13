"संविधान नष्ट करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न, सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा काढणं काळा दिवस"; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निशाणा
विरोधकांचा कोर्टावरील मोर्चा हा इतिहासातील काळा दिवस असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हंटलं. तसंच राहुल गांधींनी देशाची माफी मागायला हवी, असंही शिंदे म्हणाले.
Published : October 13, 2026 at 1:03 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 1:09 PM IST
मुंबई : काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात सोमवारी 12 ऑक्टोबरला इंडिया आघाडीकडून सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्यात आला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मतचोरीचा आरोप करत त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यासाठी हा विराट मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्च्यावरुन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राहुल गांधीसह विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे.
उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले? : "कालचा दिवस हा देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस होता. सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणं तसंच सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयावर आंदोलन काढण्याची घटना याआधी कधीही घडली नाही. संविधानाने सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग या संवैधानिक संस्था उभ्या केल्या. सर्वोच्च न्यायालयावर चाल करुण जाणं आणि दबाव आणणं ही भारताच्या इतिहासात कधीही न घडलेली घटना आपण काल पाहिली. याबाबत मी राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीचा निषेध करतो. जितका निषेध करावा तितकं कमीच आहे. अशा प्रकारचं कृत्य काल त्यांनी केलं. त्यांना लोकशाहीत न्याय मिळवण्याचा अधिकार आहे. ते न्यायव्यवस्थेकडून न्याय मिळवू शकतात. न्यायव्यवस्थेने तसं त्यांना सांगितलं. याचिका दाखल करायला तसंच मोर्चा घेऊन जाणं ही कुठलं काम आहे? असं म्हणत शिंदेंनी इंडिया आघाडीकडून काढण्यात आलेल्या मोर्च्यावर संताप व्यक्त केला. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे बोलत होते. या दरम्यान त्यांनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला.
"भारताच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर हल्ला" : "कालचं आंदोलन हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला होता. भारताच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचा हा अपमान होता. मी याचा पुन्हा एकदा निषेध करतो. त्यांनी (राहुल गांधी) भारताच्या 140 कोटी जनतेची माफी मागितली पाहिजे", असंही शिंदे म्हणाले.
Mumbai: Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, "Yesterday was a black day in the country’s history. Taking a morcha to Supreme Court was unprecedented in the country’s history. Be it Election Commission or Supreme Court or other such institutions all are constitutional organisations mandated by Constitution of India sculpted by Dr BR Ambedkar. It was highly condemnable that Rahul Gandhi tried to put the Supreme Court under pressure. He has the right to seek legal remedy if he felt injustice, but what was this that he took a morcha to file his petition? He should apologise to the whole country of over 140 crore people."— ANI (@ANI) October 13, 2026
"लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम" : "खरं म्हणजे हे लोकशाही-लोकशाही, संविधानाचं पुस्तक हातामध्ये घेऊन 'संविधान खतरे मे हे' असं म्हणत संविधान कसं नष्ट होईल आणि लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम कसं होईल हे गेल्या काही काळामध्ये आपण पाहिलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरासमोरील आंदोलन तसंच दिल्लीतील राजकीय आंदोलनं झाली. दररोज आपण जे पाहतोय ही बाब साधीसुधी नाही", असंही शिंदे यांनी नमूद केलं.
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