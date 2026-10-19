दोन शिवसेना, दोन मैदानं! दसरा मेळाव्यातून शक्तिप्रदर्शनाची तयारी; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सभांना महत्त्व
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाचा मेळावा दादर येथील शिवाजी पार्कवर, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर होणार आहे.
Published : October 19, 2026 at 10:20 PM IST
मुंबई - शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा, पक्षाचा वारसा आणि राजकीय ताकद दाखवण्याची स्पर्धा यंदाही पाहायला मिळणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाचा मेळावा दादर येथील शिवाजी पार्कवर, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर होणार आहे. राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या दोन्ही पक्षांच्या मेळाव्याच्या तयारीला वेग आला असून, मंगळवारी, 20 ऑक्टोबरला होणाऱ्या या मेळाव्यांतून कोणता राजकीय संदेश दिला जाणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
शिवतीर्थावर परंपरेचा वारसा - शिवाजी पार्क हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचे ऐतिहासिक ठिकाण मानले जाते. 1966 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी याच मैदानावर पहिला दसरा मेळावा घेतला. मराठी माणसाच्या हक्कांचा मुद्दा घेऊन सुरू झालेल्या या राजकीय प्रवासात शिवाजी पार्कला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. पुढे हे मैदान शिवसैनिकांसाठी 'शिवतीर्थ' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ही परंपरा पुढे सुरू ठेवली. मात्र, 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या नेतृत्वावरून आणि वारशावरून संघर्ष सुरू झाला. त्यामुळे शिवाजी पार्कवरील मेळावा हा केवळ दसऱ्याचा कार्यक्रम न राहता, शिवसेनेची मूळ ओळख आणि कार्यकर्त्यांवरील पकड दाखवण्याचे व्यासपीठ बनला आहे.
आता थांबायचं नाही! क्रांतीची मशाल धगधगती ठेवायला, अन्यायाविरोधात उठणाऱ्या आवाजाला साद द्यायला... चला शिवतीर्थ! दसरा मेळावा २०२६ https://t.co/mN1GNvnprR— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) October 19, 2026
यंदा उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. मैदानावर व्यासपीठ उभारण्यासह अन्य तयारी सुरू आहे. मुंबई महापालिकेने मेळाव्यासाठी 24 अटी घातल्याने तयारी करताना प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करणेही पक्षासाठी महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे मेळाव्याचा टीझर प्रसिद्ध करून शिवसैनिकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः कायदा सुव्यवस्था आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा मुद्दा या मेळाव्यात केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
नेस्कोतून शिंदे यांचे शक्तिप्रदर्शन - दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या मेळाव्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची संघटनात्मक ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून येणाऱ्या शिवसैनिकांना बसण्यासाठी जागा, व्यासपीठ, ध्वनिक्षेपक आणि गर्दीचे नियोजन या बाबींवर भर दिला जात आहे. यंदाचा मेळावा दुष्काळग्रस्त आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना समर्पित करण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदा सांस्कृतिक कार्यक्रम टाळून भाषणांवर भर देण्याचे नियोजन असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यांना मदत करण्याबाबत शिंदे आपल्या भाषणातून काय भूमिका मांडतात, याकडे लक्ष असेल.
शिवसेना फक्त विचारांची सोनं लुटते - "शिवसेनेचा दसरा मेळावा म्हणजे निव्वळ सभा नाही, तर ती एक विचारसंस्कृती आहे. ज्यांच्याकडे विचारांची ताकद आणि निष्ठा असते, तिथे जनता आपोआप खिळली जाते. परंतु, ज्यांच्याकडे विचारांचा पूर्ण दुष्काळ पडलेला असतो, त्यांना केवळ व्यासपीठ सजवण्यासाठी इव्हेंट मॅनेजमेंट, नौटंकी आणि भाडोत्री माणसांची जमवाजमव करावी लागते. खरी शिवसेना विचारांचे सोने लुटते, तर विरोधक फक्त गर्दीचा आव आणण्यात व्यस्त आहेत," अशी टीका ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते अखिल चित्रे यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेवर केली.
शिवसेनेचा मेळावा ऐतिहासिक होईल - "शिवसेनेचा मेळावा राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी समर्पित केला आहे. बाळासाहेबांचे विचार जपण्याचं काम एकनाथ शिंदे यांनी केल्याने जनतेचे भरभरून असे प्रेम शिवसेनेला मिळाले. शिवसेनेचा मेळावा ऐतिहासिक होईल," असा पलटवार शिवसेनेचे प्रवक्ते अरुण सावंत यांनी केला.
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