सहकारी संस्थाची समिकरणे बदलणार : 'गोकुळ' वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांकडून सरकारी नामनिर्देशितांबाबत अध्यादेश जारी
नामनिर्देशित सदस्य अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांसारख्या पदांवर निवडून येऊ शकत नाहीत, परंतु चार तज्ज्ञ सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असेल.
By PTI
Published : November 6, 2026 at 10:18 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 10:32 PM IST
मुंबई - राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी एका अध्यादेशाद्वारे राज्य सरकारला मोठ्या संघीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांवर पाच सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार दिला आहे. यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल.
शुक्रवारी जारी करण्यात आलेला 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2026' हा 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960' च्या कलम 73-एएए (73AAA) मध्ये सुधारणा करतो आणि तो त्वरित प्रभावाने लागू झाला आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
ही तरतूद अशा संघीय सहकारी संस्थांना लागू होईल (जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका वगळता), ज्यांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांना राज्य सरकारकडून भाग भांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, जमीन किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील आर्थिक किंवा गैर-आर्थिक मदत मिळते.
सुधारित तरतुदीनुसार, सरकार अशा संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांवर पाच सदस्यांना नामनिर्देशित करू शकते. यामध्ये 'सहायक निबंधक' (सहकारी संस्था) किंवा त्याहून वरच्या श्रेणीतील एक सरकारी अधिकारी आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव व आवश्यक पात्रता असलेले चार तज्ज्ञ सदस्य यांचा समावेश असेल.
हे नामनिर्देशित सदस्य अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांसारख्या पदांवर निवडून येऊ शकत नाहीत, परंतु चार तज्ज्ञ सदस्यांना समितीच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असेल. सरकारी अधिकारी समितीचा सदस्य असेल, परंतु त्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. या चार तज्ज्ञांना दिलेला मतदानाचा अधिकार, अधिनियमाच्या कलम 27(1) मधील निर्बंध किंवा संबंधित संस्थेच्या उपविधींमधील तरतुदींच्या पलीकडे जाऊन लागू होईल.
अध्यादेशासोबत दिलेल्या निवेदनानुसार, मोठ्या संघीय सहकारी संस्था महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत आणि वित्तीय क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि त्यांना राज्य सरकारकडून मोठी आर्थिक मदत मिळते. निवेदनात म्हटलं आहे, "यापूर्वी सरकारद्वारे नामनिर्देशित किंवा तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार नव्हता, ज्यामुळे व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग मर्यादित होता. मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी हाताळणाऱ्या सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन पारदर्शक आणि प्रभावी असावे, यासाठी सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या पात्र तज्ज्ञांना मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक आहे." राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे, राज्यपाल वर्मा यांनी राज्यघटनेच्या कलम 213(1) अन्वये हा अध्यादेश जारी केला.
याबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला होता. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, अलीकडील निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी 'महायुती'चा पराभव झाल्यानंतर, कोल्हापूरच्या 'गोकुळ'वर (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) ताबा मिळवण्यासाठीच हा प्रयत्न केला जात आहे.
18 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या पॅनेलने महायुती आघाडीचा पराभव केला. या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या पॅनेलने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या, तर सत्ताधारी आघाडीला 12 जागा मिळाल्या. 1963 मध्ये स्थापन झालेला 'कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ' जो 'गोकुळ डेअरी' म्हणून अधिक प्रसिद्ध आहे त्याची 2024-25 या वर्षातील उलाढाल 3,966.28 कोटी रुपये इतकी होती.
ही संस्था सुमारे 4.41 लाख दूध उत्पादकांसोबत काम करते आणि कोल्हापूर जिल्हा व परिसरातील सुमारे 1,810 गावांमधील 8,009 ग्रामस्तरीय सहकारी संस्थांकडून दररोज दुधाचे संकलन करते. यामुळे या भागातील ही एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था ठरली आहे.
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