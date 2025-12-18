ETV Bharat / politics

मोठी बातमी! अखेर माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा, अजित पवारांनी राजीनामा स्वीकारला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा स्वीकारल्याचं जाहीर केलं आहे.

Manikrao Kokate And Ajit Pawar
माणिकराव कोकाटे आणि अजित पवार (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा स्वीकारलाय. अजित पवारांनी एक्स पोस्ट करत म्हटलं, "न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडं सुपूर्द केलाय. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून, ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन भूमिकेनुसार हा राजीनामा तत्त्वतः स्वीकारण्यात आला. संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री यांच्याकडं पाठवण्यात आला आहे."

अजित पवार काय म्हणाले? : सार्वजनिक जीवन हे नेहमीच संविधानिक नैतिकता, संस्थात्मक प्रामाणिकता आणि न्यायपालिकेच्या सन्मानावर आधारित असावं, या मूल्यांवर आमच्या पक्षाची निरंतर वाटचाल राहिली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेवर आमचा ठाम विश्वास आहे. राज्यात कायदा-व्यवस्थेचं काटेकोरपणे पालन होईल, याकरिता आम्ही कटिबद्ध आहोत. लोकशाही मूल्ये जपली जातील व जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, त्या दृष्टीकोनातून आम्ही सदैव कार्यतत्पर राहू. संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवण्यात आला आहे.

माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मंजूर : क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलाय. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा संदर्भ देत खातेबदल पत्राला मंजुरी दिलीय. त्यामुळं राज्याच्या राजकीय वर्तुळातील ही सर्वात मोठी बातमी असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडंच माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व खात्यांची जबाबदारी असणार आहे. माणिकराव कोकाटे यांनी अजित पवारांकडं आपला राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सर्व घडामोडी वेगानं घडल्या आहेत.

manikrao kokate resign
माणिकराव कोकाटे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा (DCM Ajit Pawar X AC Handle)

अजित पवार यांच्याकडं अतिरिक्त कार्यभार : सदनिका घोटाळाप्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयानं शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर माणिकराव कोकाटे बुधवारी सकाळीच मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले होते. दरम्यान, राजीनामा दिल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांची खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडं सोपवण्यात आली आहेत.

manikrao kokate resign
माणिकराव कोकाटे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा (DCM Ajit Pawar X AC Handle)

हायकोर्टात शुक्रवारी सुनावणी : माणिकराव कोकाटे यांना शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी नाशिक प्रथम वर्ग न्यायालयानं 2 वर्षे कारावास आणि 10 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयात या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजाराचा दंड कायम ठेवला. नाशिक सत्र न्यायालयानं बुधवारी कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट बजावून त्यांना त्वरित अटक करावी, असे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. दरम्यान, माणिकराव कोकाटे प्रकरणी हायकोर्टात शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. वकील अनिकेत निकम यांनी अपिल करुन तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली होती.

हेही वाचा -

  1. मोठी बातमी! माणिकराव कोकाटे यांनी दिला मंत्रिपदाचा राजीनामा, खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडं सोपवली
  2. माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया
  3. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना त्वरित अटक करा; नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाचे आदेश, अपिलावर हायकोर्टात शुक्रवारी सुनावणी

TAGGED:

MANIKRAO KOKATE RESIGNS
अजित पवार
माणिकराव कोकाटे राजीनामा
AJIT PAWAR ON MANIKRAO KOKATE
MINISTER MANIKRAO KOKATE RESIGNS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.