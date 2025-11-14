बिहार विधानसभा निवडणूक निकाल : काँग्रेसच्या चुकांमुळेच बिहारमधे पराभव, अंबादास दानवे यांचा दावा
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा घोषित करायला वेळ लावला. काँग्रेस आरजेडीने चुका केल्या. मतदारयादी घोळ कायम आहे. त्यामुळे असा निकाल लागला असं अंबादास दानवे म्हणाले.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - आता तरी काँग्रेसने वृत्ती बदलावी असा सल्ला उबाठा शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी दिलाय. बिहार निवडणुकीत भाजपाने सत्तेचा गैरवापर केलाय. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा घोषित करायला वेळ लावला, त्यासाठी खूप उशीर झाला. काँग्रेस आणि आर.जे.डी ने चुका केल्या, मतदार यादी घोळ कायम आहेच. त्यामुळे निकाल असा लागला असं दानवे यांनी स्पष्ट केलं. काँग्रेसने मोठ्या चुका केल्या, त्यांनी आपल्या पराभवातून शिकायला हवे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार ठरवले असते तर परिस्थिती वेगळी असती, ती चूक बिहारमधे केली अशी टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
जागा जास्त मागतात पण निकाल येत नाही - काँग्रेस प्रत्येक जागावाटपात मोठा वाटा मागते, विजयाचे गणित आले की मोठा पराभव होतो. माझं मत स्पष्ट आहे, यामुळं नुकसान होते अशी टीका उबाठा शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केली. बिहार आणि महाराष्ट्राचे गणित वेगळे आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीच्यावेळी उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित केले असते जागावाटप आधी केले असते तर राज्यात चित्र वेगळे असते. जी चूक महाराष्ट्रात झाली तीच बिहारमधे झाली. ज्यावेळी राहुल गांधी यांनी त्यांची रॅली सुरू केली. त्याचवेळी तेजस्वी यादव यांच्या नावाची घोषणा केली असती तर जी एक लाट निर्माण झाली होती. त्याचा फायदा झाला असता. तर दुसरीकडे मतदार याद्यांमधील घोळ देखील मोठ्या प्रमाणात होताच असं सांगून काँग्रेसने आता ही वृत्ती बदलावी असा सल्ला अंबादास दानवे यांनी काँग्रेसला दिला.
राज्यात महाविकास आघाडी व्हावी - बिहार निकाल विरोधात लागला आहे, काँग्रेसच्या आणि मित्र पक्षांच्या काही चुकांमुळे निकाल असा लागला. तिथे जातीवाद मोठ्या प्रमाणात आहे. आपल्याकडे तशी परिस्थिती नाही. बिहार निवडणूक आपल्या राज्यातल्या निवडणुका यात फरक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. मात्र जागावाटप अखेरच्या दिवशीपर्यंत होत असेल तर गंभीर आहे, याचा परिणाम निकालावर होतो. ही बाब काँग्रेसने गांभीर्याने घेतली पाहिजे. आमच्यात बैठक होते. त्यामध्ये त्यांचा आग्रह असतो की आम्हाला जागा जास्त द्या, मात्र त्याचा फायदा झाला पाहिजे. काही गोष्टीत काँग्रेसने सुधारणा करावी असं वाटतं असं दानवे यांनी सांगितलं.
