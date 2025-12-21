राज्यात भाजपाच नंबर 1चा पक्ष; राज्यात 75 टक्के नगराध्यक्ष महायुतीचे, निकालानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
राज्यात झालेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
नागपूर : नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत राज्यात भारतीय जनता पार्टीला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मतदारांचे आभार मानले आहेत. ते म्हणाले की, "मी यापूर्वीच भाकित केलं होतं की एकूण जे काही नगराध्यक्ष निवडून येतील त्यापैकी एकूण 75 टक्के नगराध्यक्ष महायुतीचे निवडून येतील. तशाच प्रकारचा कौल हा महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेला आहे. भारतीय जनता पार्टी हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष आहे हे देखील पुन्हा एकदा या ठिकाणी अधोरेखित झालं आहे."
भारतीय जनता पार्टीनं एक नवीन रेकॉर्ड तयार केला : "129 नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आलेले आहेत. आमचे तिघांचे मिळून नगराध्यक्ष हे जवळपास 75 टक्के आहेत. नगरसेवकांचा जर विचार केला तर तिथे तर भारतीय जनता पार्टीनं एक नवीन रेकॉर्डच तयार केला आहे. 2017 साली आम्ही नंबर 1 चा पक्ष होतो, त्यामुळं आमचे 1600 नगरसेवक होते. आता त्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त 3325 नगरसेवक हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आलेले आहेत. त्यामुळं 48 टक्के एकट्या भाजपाचे नगरसेवक हे निवडून आलेले आहेत. आमचे सहयोगी एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचेही मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांच्याही पक्षांनी अतिशय चांगला परफॉर्मन्स दिलेला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
विधानसभा निवडणुकीचा परफॉर्मन्स रिपीट : "एक प्रकारे विधानसभेचा परफॉर्मन्स हा आम्ही रिपीट केलाय. या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच आमचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाची निवडणूक होत होती आणि त्यांच्या नेतृत्वातल्या या पहिल्या निवडणुकीत एक प्रचंड मोठं यश हे भारतीय जनता पार्टीला मिळालं, त्याबद्दल मी रवींद्र चव्हाण यांचे अभिनंदन करतो. या निवडणुकीमध्ये रवींद्र चव्हाण, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आमचे मंत्रिमंडळाचे सहकार्य या सगळ्यांनी खूप मेहनत केली आहे," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
कुणावर टीका न करता आम्ही जिंकलो : "या निवडणुकीमध्ये मी पूर्ण सकारात्मक प्रचार केला. एकाही सभेमध्ये एकाही व्यक्तीच्या विरोधात एकाही पक्षाच्या विरोधात, एकाही नेत्याच्या विरोधात बोललो नाही. विकासावर मतं मागितली आम्ही काय केलं, आम्ही काय करणार आहोत आणि त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद हा लोकांनी दिला आणि मतदारांनी आम्हाला निवडून दिलं. भारताच्या इतिहासात पहिली निवडणूक असेल की, ज्या निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कोणावरही एक सूतभरी टीका न करता त्यांचा पक्ष विजय होतो. एक प्रकारे लोकांनी आमच्या विकास कामांना दिलेली पावती आहे," असं फडणवीस म्हणाले.
भाजपाला ग्रामीण भागात मोठं यश : "असं म्हटलं जायचं की भारतीय जनता पार्टी हा शहरापुरता मर्यादित पक्ष आहे. मात्र, 2024च्या निवडणुकीनंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत शहर आणि गाव सगळीकडं भाजपानं विजय मिळवलेला आहे. सगळीकडं मतं मिळवलेली आहेत. अगदी आपण जर विचार केला की, 24 च्या लोकसभेमध्ये आमचा परफॉर्मन्स खाली गेला, त्यावेळी आमची मतं कमी झालेली नाही. भाजपा हा सर्व जातींचा सर्व समाजाचा आणि सर्व भौगोलिक अशा पद्धतीने विस्तार असलेला पक्ष आहे आणि आता महाराष्ट्राचा नंबर वन पक्ष हा भाजपाच आहे," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
कोकणात काय घडलं? : "विशेषता रत्नागिरीमध्ये आम्ही महायुतीत लढत होतो, तिथे आम्हाला चांगले यश मिळाले आहे. सिंधुदुर्गमध्ये युती नव्हती तिथे काही जागा जिंकलो काही जागा हरलो. बाकी ठिकाणी आम्हाला चांगले यश मिळाले आहे. कोकणात आमचे टॅली याकरता थोडी कमी दिसते, कारण आम्ही महायुतीमध्ये लढलो आहे. कुठे शिवसेना तर कुठे राष्ट्रवादीचे उमेदवार होते," असं फडणवीस म्हणाले.
विरोधकांना आपला पराभव दिसत होता : "विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना हे लक्षात आलं होतं की, निवडणुकीमध्ये महायुतीचा विजय होणार आहे आणि त्यामुळं ते बाहेरच पडले नाहीत. किंवा कमी पडले कारण त्यांना असं वाटत होतं की आत्ता जर आपण हरलो आहे हे लोकांना लक्षात आलं तर पुढे महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आहे. त्याच्यामुळं आपल्या कार्यकर्त्यांचा मॉरल डाऊन होईल. त्यामुळं आता ते सांगायला मोकळे आहेत की आम्ही फार सिरियसली घेतलं नाही आम्ही त्याच्यामध्ये उतरलो नाही. सर्वात महत्त्वाचं काय आहे या निवडणुकांमध्ये ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक होती. भाजपा आणि महायुती पूर्णपणे या निवडणुकीत मी स्वतः दहा हजार मतदारसंघाच्या गावात गेलो. जे कार्यकर्ते विधानसभेत आणि लोकसभेत आपल्याला निवडून आणतात, त्यांच्या निवडणुकीमध्ये आपण आपली प्रतिष्ठा पणाला न लावणं हा करंटेपणा आहे. हार जीत होत असते कधी जिंकतो कधी हरतो, आपल्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांकडून काम करून घ्यायचं आणि त्यांची वेळ आली की पळ काढायचा ही पद्धत योग्य नाही," असं फडणवीस म्हणाले.
बावनकुळे यांच्या संघटन कौशल्याचं कौतुक : "विशेषतः नागपूर जिल्ह्यामध्ये खूपच चांगले यश आम्हाला मिळालेला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं यात विशेष श्रेय आहे. कारण त्यांनी स्वतः एकेका नगरपालिकेमध्ये लक्ष घालून प्रचार केला. सर्व लोकांना सोबत ठेवून या ठिकाणी हे काम केलं आणि खरे आहे की, जवळपास 30-35 वर्षानंतर पहिल्यांदाच कामठीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष निवडून आले. गडचिरोली जिल्ह्यात आम्हाला खूप चांगले यश मिळाले. चंद्रपूर तिथल्या काही नगरपालिकांमध्ये आम्हाला यश मिळू शकले नाही, त्या संदर्भात निश्चितपणे विचार मंथन केले जाईल," असं फडणवीस म्हणाले.
