'पुण्याचे दादा पुण्याची जनता'; देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती, अजितदादांना का नाकारलं, यावर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील नागरिकांनी दिला आहे, त्याचा आनंद तर आहेच पण त्याहीपेक्षा जबाबदारीचं भान होत आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.

माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस
माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस आणि इतर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 7:04 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 7:27 PM IST

पुणे : पुणे महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी पक्षाने एकहाती सत्ता आणली असून तब्बल ११९ नगरसेवक भाजपाचे निवडून आले आहेत. तर दुसरीकडे महायुतीचे घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आक्रमक प्रचार केलेला असताना त्यांचा पराभव झाला आहे. पुणेकरांनी अजित दादांना नाकारलं का, असं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले की मी असं म्हणणार नाही की पुणेकरांनी त्यांना नाकारलं पण मी असं सांगेन की पुणेकरांनी मोदींना, भाजपाला आणि आमच्या नेत्यांना स्वीकारलं. पुण्यात आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुणे ग्रँड टूरचा स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.


पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या यशाच्या बाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही ठिकाणच्या नागरिकांचे आभार मानतो, त्यांनी भाजपावर प्रचंड मोठा विश्वास ठेवला. ज्या पद्धतीचा विजय पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील नागरिकांनी दिला आहे, त्याचा आनंद तर आहेच पण त्याहीपेक्षा जबाबदारीचं भान होत आहे. जनतेनं जो विश्वास व्यक्त केला आहे, त्याला पात्र होण्यासाठी आम्हाला जास्त मेहनत करावी लागणार आहे. आम्ही जे व्हिजन दिलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही मैदानात उतरणार आहोत असं यावेळी फडणवीस म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस आणि इतर (ETV Bharat Reporter)


यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुण्याचे दादा कोण असं विचारलं असता ते म्हणाले की पुण्याचे दादा हे पुण्याची जनता असून आम्ही त्यांचे सेवक असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं. मुंबईच्या यशावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेबाबत फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, आम्हाला 119 जागा मिळाल्या असून आमच्या 14 जागा या कमी मतांनी हरलो आहे. एवढ्या जागा तीन निवडणुकीत शिवसेना एकसंघ असताना त्यांना मिळाल्या नाहीत. त्यांच्या तिन्ही निवडणुकीचा रेकॉर्ड तोडला आहे. गिरा तो क्या हुवा टांग तो उपर थी, हे बोलणारे खूप लोक असतात त्यावर बोलायचं नसतं असं यावेळी फडणवीस म्हणाले.


शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, कोण देवा कारण मला देखील देवा म्हणतात. तसंच वरच्या देवानंच ठरवलं आहे की महायुतीचा महापौर बनवायचा आहे तसंच माझं त्यांच्याशी काहीही बोलणं झालेलं नसून अद्याप तरी शुभेच्छा आलेल्या नाहीत असं यावेळी फडणवीस म्हणाले. मुंबईच्या महापौर पदाच्याबाबत फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, महापौर कधी होणार कधी बसणार कोणत्या पक्षाचा होणार याबाबत मी आणि शिंदे साहेब आम्ही दोघे एकत्र बसून निर्णय घेणार आहोत आणि छान पद्धतीनं मुंबई चालवून दाखवू असं यावेळी फडणवीस म्हणाले.

संपादकांची शिफारस

