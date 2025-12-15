ETV Bharat / politics

भाजपा महानगरपालिका निवडणुका कोणाबरोबर अन् कशा लढवणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती

मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (CM Devendra Fadnavis) प्रतिक्रिया दिली आहे.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (File Photo)
पुणे : राज्यातील मुंबईसह 29 महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे, तर मतमोजणी 16 जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळं आता महानगरपालिकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्यात होत असलेल्या निवडणुकीबाबत महायुती म्हणून काय भूमिका असणार याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीसोबत मैत्रीपूर्ण लढत होणार आहे, तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादीशी युती देखील होणार आहे."


निकाल आमच्याच बाजूनं लागेल : पुण्यात महापालिकेच्या वतीनं आयोजित तीन हजार कोटींच्या विकासकामांचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "अतिशय आनंद आहे की, १५ जानेवारीला महाराष्ट्रातील सर्व महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. गेले अनेक वर्ष निवडणुका झाल्या नव्हत्या. या निवडणुकीत आमच्या शासनानं केलेल्या कामामुळं आमच्या बाजूनं निकाल येईल असा विश्वास आहे."

प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)



राष्ट्रवादी आणि भाजपा आमनेसामने लढतील : "आम्ही महायुती करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जास्तीत जास्त ठिकाणी भाजपा आणि शिवसेनेची युती होणार आहे, तर काही ठिकाणी तिन्ही पक्षांची एकत्रित युती होईल. एखाद्या दोन ठिकाणी राष्ट्रवादी आणि भाजपाची युती होईल. पुण्यात अजित पवारांशी चर्चा झाली असून, तिथे राष्ट्रवादी आणि भाजपा आमनेसामने लढतील आणि ही लढत मैत्रीपूर्ण असेल. तसंच शिवसेनाही शक्यतो सर्व ठिकाणी आमच्यासोबत असेल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.



कमी अधिक प्रमाणात याद्यांमध्ये घोळ : मतदार याद्यांबाबत फडणवीस म्हणाले की, "याद्यांमध्ये घोळ आहे हे आम्ही देखील म्हणत आहोत. पण, त्याकरता निवडणुका घ्यायच्या नाही असं करता येणार नाही. गेली २० ते २५ वर्ष जे निवडणुका लढवत आहेत, त्यांना माहिती आहे की, कमी अधिक प्रमाणात याद्यांमध्ये घोळ असतो. आत्ता एसआयआर सुरू झाल्यानं याद्यांमधील घोळ कमी होईल. निवडणूक आयोगाने आपल्या याद्या ब्लॉक चेनमध्ये टाकाव्या तरच घोळ कमी होईल."

मुंबईकर महायुतीला निवडून देणार : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत दोन्ही ठाकरे एकत्र आल्यास भाजपाला फटका बसेल का? असं यावेळी फडणवीस यांना विचारलं असता, "आम्हाला कुठलाही फटका बसणार नाही. दोन्ही ठाकरे एकत्र आले आणि त्यांच्यासोबत काँग्रेस आली तरी मुंबईकर महायुतीला निवडून देतील, कारण आम्ही केलेलं काम, मराठी माणसाचं जोपासलेलं हित हे सामान्य मुंबईकरांनी पाहिलं आहे," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

