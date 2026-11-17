व्हीएसआरला वाचवणारे मुख्यमंत्रीच खरे ‘मफलरवाला'; रोहित पवार यांचा फडणवीसांवर थेट आरोप
व्हीएसआरला वाचवणारे मुख्यमंत्रीच खरे ‘मफलरवाला' असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर केलाय. अजित पवारांच्या विमान अपघाताच्या तपासात टाळाटाळ सीआयडीवर दबाव असल्याचा दावा त्यांनी केला.
Published : November 17, 2026 at 7:32 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:36 AM IST
मुंबई - दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा तपास आणि व्हीएसआर कंपनीच्या कथित आर्थिक व्यवहारांवरून आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट आरोप केले. व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंह यांना वाचवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून होत असून, सीआयडीवर दबाव असल्याने तपास पुढे जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला. 27 कंपन्यांमधील 868 कोटींचे कथित मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्ज तस्करांशी व्यावसायिक संबंध, विमानांच्या मालकीचे गूढ आणि अजितदादांच्या मृत्यूनंतर सरकारने व्हीएसआरला दिलेले 168.92 कोटी रुपये, असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. व्हीएसआरला वाचवणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच खरे मफलरवाला, असा घणाघातही त्यांनी केला.
तक्रार घेण्यापासूनच टाळाटाळ; सीआयडीवर गंभीर आरोप - अजित पवार यांच्या अपघातानंतर 24 फेब्रुवारीपर्यंत आपण शांत राहिलो. मात्र, डीजीसीएने व्हीएसआर कंपनीच्या विमानात त्रुटी असल्याचे मान्य केल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले, असे रोहित पवार यांनी सांगितले. 25 फेब्रुवारीला मरीन लाइन्स पोलीस ठाण्यात, 26 फेब्रुवारीला बारामती पोलीस ठाण्यात आणि त्यानंतर सीआयडीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार देण्यात आला. कोणाचा तरी फोन आल्यामुळे पोलिसांनी भूमिका बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला. 23 मार्च 2026 रोजी कर्नाटकात शून्य एफआयआर दाखल करण्यात आला. तो महाराष्ट्रात आल्यानंतर पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हा म्हणून नोंदवण्याऐवजी जोडपत्र म्हणून स्वीकारला. त्यामुळे एफआयआरच दाखल नसल्याने पुढील कारवाई करता येत नसल्याचे चित्र आहे. 6 मार्च, 26 मार्च, 28 एप्रिल आणि 29 मे 2026 रोजीही संबंधित यंत्रणांकडून दखल घेतली गेली नाही, असा दावा त्यांनी केला.
18 जून 2018 रोजी झालेल्या विमान दुर्घटनेच्या प्रकरणात किरीट सोमैया यांनी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, अजितदादांच्या प्रकरणात तक्रार नोंदवण्यापासून तपास करण्यापर्यंत टाळाटाळ होत असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात ठोस भूमिका घेण्याऐवजी केवळ कारणे दिली. दादांच्या न्यायासाठी अनेकांनी भाषणे केली; मात्र प्रत्यक्ष तपासासाठी कोणीही प्रयत्न केलेला नाही. उलट सीआयडी विभाग कुलूप लावण्याच्या लायकीचा आहे, अशा शब्दात त्यांनी संताप व्यक्त केला.
खरात प्रकरण, शिवनिका ट्रस्ट आणि समता पतसंस्थेतील व्यवहार - अजित पवार यांच्या निधनानंतर खरात प्रकरण चर्चेत आले. त्याचबरोबर शिवनिका ट्रस्टच्या खात्यात सलग पाच दिवस आर्थिक व्यवहार झाल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. समता पतसंस्थेत 5.33 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या व्यवहारांची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराखाली अर्ज करूनही माहिती देण्यात आली नाही. कोणाच्या तरी दबावामुळे माहिती लपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. आतापर्यंत कोणत्याही तपास यंत्रणेने या बाबींची गंभीर दखल घेतलेली नाही. मोठ्या नेत्यांच्या जवळचा असल्यामुळे संबंधित व्यक्तींना मोकळीक मिळत आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
अमेरिकेतील 18 कोटींच्या घरखरेदीचा मुद्दा - व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंह यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर 30 जानेवारीला अमेरिकेत 18 कोटी रुपयांचे घर खरेदी केल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. हे घर अमेरिकेतील रॅपर कोडक ब्लॅक यांच्याकडून घेतल्याचा त्यांचा दावा आहे. कोडक ब्लॅक यांच्याबाबतही त्यांनी ड्रग्जशी संबंधित आरोप केले. तसेच रॉनेल लुइमा नावाची व्यक्ती ड्रग्ज तस्करीशी संबंधित असून, तिचे व्ही. के. सिंह आणि राहुल सिंह यांच्याशी व्यावसायिक संबंध असल्याचा दावा त्यांनी केला. व्ही. के. सिंह यांचे सोने तस्करीशीही संबंध असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व व्यवहारांची आणि संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक संबंधांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
27 कंपन्या आणि 868 कोटींच्या व्यवहारांचा आरोप - व्ही. के. सिंह यांच्याशी संबंधित 27 कंपन्यांत 868 कोटी रुपयांचे कथित मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ईडी आणि इतर तपास यंत्रणा कारवाई का करत नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. व्ही. के. सिंह आणि राहुल सिंह यांना सत्ताधाऱ्यांकडून संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी करत सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. दरम्यान, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांचेही व्हीएसआर कंपनीशी थेट संबंध असल्याचा दावा त्यांनी केला. केंद्रातील अनेक नेत्यांचे या कंपनीशी संबंध असल्याचे सांगत या प्रकरणाची व्याप्ती महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही, असे त्यांनी म्हटले.
अनेक उद्योगसमूहांची नावे; विमानांच्या मालकीचे गूढ कायम - व्हीएसआर कंपनीशी संबंधित विमानांच्या माध्यमातून अनेक मोठ्या उद्योगसमूहांची नावे समोर येत असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगत जयेश शाह, संजय पाठक, संजय गुप्ता, हॅवेल्स ग्रुप, दिलीप बिल्डकॉन, कुलदीप सोलंकी यांच्यासह विविध व्यावसायिक समूहांचा त्यांनी उल्लेख केला. खासदार संजय पाठक यांच्याकडे 240 कोटींची मालमत्ता असल्याचाही दावा त्यांनी केला. यावेळी अजित पवार यांचा अपघात झालेल्या लेझरजेट (Learjet) विमानाची किंमत सुमारे 40 कोटी रुपये असून, ते विमान रोख रकमेत खरेदी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या विमानाचा नोंदणी क्रमांक आणि मालकी कोणाच्या नावावर आहे, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. व्हीटी- व्हीएसव्ही (VT-VSV) या 150 कोटींच्या लेजसी 650 (Legacy 650) विमानाच्या मालकीबाबतही त्यांनी प्रश्न विचारला. महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीचे नाव आपल्याला माहीत असून ते योग्य वेळी जाहीर करू, असा त्यांनी इशारा दिला. यावेळी राघव शर्मा कोण आहे, त्याची या संपूर्ण प्रकरणातील भूमिका काय, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. या विमान अपघाताचे संपूर्ण खापर पायलटवर फोडण्यात आले. मात्र आमच्याकडे असलेले पुरावे आम्ही जनतेसमोर आणणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
सरकारकडून व्हीएसआरला 168.92 कोटी; निविदा रद्द केल्याचा आरोप - अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकारने व्हीएसआर कंपनीला कोट्यवधी रुपये दिल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारकडे निधी नसल्याचे सांगितले जाते; मात्र व्हीएसआर कंपनीला पैसे देताना कोणतीही अडचण येत नाही. या व्यवहारामागे कोणाचा प्रभाव आहे, याचा तपास झाला पाहिजे, अशी मागणी केली. यावेळी अजित पवार यांनी विमान प्रवासाच्या सुरक्षेसाठी योग्य निविदा प्रक्रिया तयार केली होती. मात्र, व्ही. के. सिंह यांनी मंत्रालयात येऊन गोंधळ घातला आणि मराठी अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली, असा आरोपही त्यांनी केला. चांगली निविदा रद्द करण्यात आली. या निर्णयामुळे पुढे घातपात झाला असे म्हणत त्यांनी या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली.
तटकरे-पटेल यांच्या फोनमुळे दादांचा दौरा बदलला? - अजित पवार यांच्या अपघातापूर्वीच्या दौऱ्यात झालेल्या बदलांबाबतही रोहित पवार यांनी आक्षेप नोंदवला. दादा सुरुवातीला गाडीने बारामतीला जाणार होते. मात्र सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांचे भेटायला येत असल्याचे फोन आले.त्यानंतर एका व्यक्तीने आपल्या फाईलवर सही करायची असल्याचे सांगून दादांना थांबवले. त्यामुळे दादांचा दौरा पुढे गेला आणि गाडीने प्रवास करण्याऐवजी विमानाने जाण्याचा निर्णय झाला. या संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांची भेट; कारवाई शून्य - या प्रकरणात न्याय मिळावा यासाठी आपण महाराष्ट्राबाहेरील काही नेत्यांचीही भेट घेतली. राज्यात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विषय मांडला. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. संबंधित व्यक्ती मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या जवळची असल्यामुळेच तिला संरक्षण मिळत आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी झाली नाही तर राष्ट्रीय पातळीवरही मोठी किंमत मोजावी लागू शकते, अशी चिंता कुटुंबीयांना असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण राजकारणात पदासाठी आलेलो नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनुसार काम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाताळात लपला तरी सोडणार नाही - मी ज्या व्यक्तीचे नाव घेत आहे, ती व्यक्ती अजितदादांच्या घातपातात सहभागी आहे, असे मी म्हणत नाही. मात्र, त्या व्यक्तीचे व्हीएसआर कंपनीशी संबंध दिसून येत आहेत. त्यामुळे या संबंधांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. दादांना न्याय मिळावा, असे सर्वसामान्यांना वाटते. मात्र राजकीय संबंध असलेल्या काही लोकांना तसे वाटत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. व्ही. के. सिंह यांना वाचवण्यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असल्याचा आरोप पुन्हा करत रोहित पवार यांनी त्यांना थेट इशारा दिला. दरम्यान, संबंधित व्यक्ती पाताळात जरी लपली तरी तिला सोडणार नाही. व्ही. के. सिंह यांना वाचवणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच खरे मफलरवाला आहेत, असा घणाघात त्यांनी केला.
दादांच्या आठवणीने रोहित पवार भावूक - पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांच्या आठवणी सांगताना रोहित पवार भावूक झाले. काकांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. राजकीय नुकसान झाले तरी चालेल; मात्र अपघातामागचे सत्य बाहेर आले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अजितदादांच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी कुटुंबीय म्हणून आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
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