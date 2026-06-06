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सूचकांना मॅनेज करून विरोधी उमेदवारांच्या अर्जावर आक्षेप; भाजपाची खेळी सोलापुरात यशस्वी, सांगली-साताऱ्यात फसली

विरोधी उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक प्रक्रियेतून बाद ठरवण्याची भाजपा नेत्यांची नवी खेळी विधान परिषद निवडणुकीत समोर आली आहे.

विधान भवन, इन्सेटमध्ये धैर्यशील कदम आणि किशोर धुमाळ
विधान भवन, इन्सेटमध्ये धैर्यशील कदम आणि किशोर धुमाळ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 1:34 PM IST

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सातारा - विधान परिषद निवडणुकीत यंदा भाजपाचा वेगळाच डाव समोर आला. सोलापूरमध्ये काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज ज्या पद्धतीने बाद झाला. तोच डाव सांगली-सातारा मतदार संघातही टाकण्यात आला. मात्र, भाजपाचा डाव सपशेल फसला आणि अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरला. आपल्या उमेदवारांच्या मतदार संघातील निवडणूक बिनविरोध करण्याचा अखेरपर्यंत प्रयत्न भाजपाने केला. जिथे यश आले नाही, तिथे विरोधी उमेदवारांचे अर्जच प्रक्रियेतून बाद ठरविण्याची नवी खेळी यानिमित्ताने समोर आली.


सोलापूरमध्ये काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांचा सूचक म्हणून अर्ज केलेल्या नागेश भोसले यांनी अर्जावरील सही आपली नसल्याची स्वतःच हरकत घेतली. मी कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता नसून मी फत्तेपूरकर यांच्या उमेदवारी अर्जावर सही केलेली नाही, असं स्वयंघोषणापत्र नगरसेवक नागेश भोसले यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना सादर केलं. त्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद ठरवला आणि भाजपाची खेळी यशस्वी ठरली.

भाजपाला सत्ता आणि पैशाचा माज आहे. धनदांडग्यांनीच निवडणुका लढवाव्यात, अशीच त्यांची मानसिकता दिसते. माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याचा अर्ज बाद करण्यासाठी भाजपा उमेदवाराने खालच्या पातळीवर जाऊन खेळी केली. मात्र, 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नही', हे आपण दाखवून दिले. - किशोर धुमाळ, अपक्ष उमेदवार


सांगली-सातारा विधान परिषद मतदार संघातही भाजपाकडून सोलापूर सारखीच खेळी करण्यात आली होती. सुरज अनिल गायकवाड आणि लखन मारुती लोखंडे या प्रस्तावकांनी किशोर धुमाळ यांच्या नामनिर्देशन पत्रावर प्रत्यक्ष सही केलेली नाही, त्यांची संमतीही नाही. त्यामुळे किशोर धुमाळ यांचा अर्ज अवैध ठरवण्याची मागणी भाजपा उमेदवार धैर्यशील कदम यांच्यावतीने प्रशांत खामकर यांनी केली होती. तसंच स्वतः गायकवाड आणि लोखंडे यांनी देखील प्रस्तावावरील सह्या आपल्या नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं.



या आक्षेपानंतर म्हसवड नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांकडून जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण तसेच विशेष सभेतील हजेरी पत्रकाच्या प्रती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्या. त्यानंतर यासंदर्भातील निर्णय देण्यात आला. आक्षेपकर्त्याच्या स्वाक्षरीचे अवलोकन केले असता नामनिर्देशन पत्र, हजेरी पत्रकावरील सह्यांमध्ये प्रथमदर्शनी स्पष्ट विसंगती आढळून येत नाही. तसंच भाजपा उमेदवार धैर्यशील कदम यांच्या वतीने आक्षेपाच्या पृष्ठ्यर्थ कोणतेही स्वतंत्र पुरावे दाखल केले नसल्याचे नमूद करत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अपक्ष उमेदवार किशोर धुमाळ यांचा अर्ज वैध ठरवला. त्यामुळे भाजपाची खेळी फसली आणि स्वतःच्याच सहीवर आक्षेप घेणारे प्रस्तावकही तोंडघशी पडले.

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TAGGED:

BJPS STRATEGY
किशोर धुमाळ
निवडणूक बिनविरोध
भाजपा
VIDHAN PARISHAD ELECTION

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